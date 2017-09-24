اجرای طرح همیار آب در مدارس/ انجام برنامه فرهنگی در ۲۰۰ مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری نیز با مشارکت آموزش و پرورش استان، طرح همیار آب را در مدارس ابتدایی استان اجرا خواهد کرد.

لدنی نژاد خاطرنشان کرد: با هماهنگی های به عمل آمده، کارشناسان و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان با حضور در بیش از ۲۰۰ مدرسه ابتدایی در سطح شهرهای استان، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را برای دانش‌آموزان اجرا خواهند کرد.

وی با تقدیر از آموزش و پرورش استان در زمینه فراهم آوردن شرایط برای اجرای طرح همیار آب یادآور شد: طی سال‌های اخیر همکاری خوب و موثر آموزش و پروش استان زمینه را برای اجرای هرچه بهتر این طرح فراهم کرده است.

لدنی نژاد اظهار کرد: بهره گیری از روش های فرهنگی و ترویج الگوی صحیح مصرف آب در میان اقشار مختلف جامعه و به خصوص دانش آموزان، نقش بسزایی در زمینه کاهش هدرروی و افزایش استفاده بهینه از آب دارد.

لدنی نژاد خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان نقش موثری در ترویج فرهنگ‌ مصرف بهینه آب دارند و علاوه بر این، نهادینه شدن این موضوع در در شکل گیری شخصیت کودکان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی بسیار موثر خواهد بود.