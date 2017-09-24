به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ماهینی درباره شرایط مصدومیت خود در آستانه بازی پرسپولیس مقابل الهلال عربستان گفت: در بازی با سپاهان باز هم از همان ناحیه ای مصدوم شدم که قبلا آسیب دیده بودم. به همین خاطر هم چند روزی است تمرینات فیزیوتراپی انجام می دهم خودم را برای دیدار با الهلال برسانم.

وی تصریح کرد: بازی خیلی سختی با الهلال داریم اما امیدوار هستم بازی کنم. امسال کمترین حقمان صعود از گروه و حضور در این مرحله است. آقای برانکو همیشه می گفت گروه‌مان در لیگ قهرمانان آسیا گروه مرگ است. می بینید که از ۴ تیم پایانی، دو تیم از همان گروه است. امیدوارم بتوانیم با قهرمانی در آسیا کام هواداران را شیرین کنیم.

مدافع پرسپولیس درباره محرومیت مهدی طارمی اظهار داشت: نمی دانم اسمش را سهل انگاری بگذاریم یا اشتباه و یا تقدیر طارمی. شاید حکمت بوده است تا طارمی در این بازی نباشد. الان وظیفه مان است بدون مهدی که یکی از مهره های تاثیر گذارمان هم هست بازی ها را پیش ببریم. بازیکنان خیلی خوبی داریم و اینقدر تیممان خوب است که اگر تمام بازیکنان را حفظ کنیم تا چند سال آینده هم مشکلی نداریم.

وی در ادامه افزود: من یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و امیدوارم بتوانیم با مجموعه ای که در حال حاضر داریم کار را ادامه دهیم. نشان داده ایم می توانیم حرف های زیادی در همین بازی های آسیایی بزنیم. تیمی که ۱۰ نفره الاهلی عربستان را می برد لایق بهترین ها در آسیاست.