پزشکیان عضو جدید هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای بیژن رنجبر به عنوان «عضو جدید هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور» تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب و هماهنگی با نهادهای مرتبط نسبت به شناسایی، جذب، پرورش و حمایت مادی و معنوی از نخبگان با هدف ارتقای تولید دانش، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور مجدانه بکوشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بیژن رنجبر

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی

به استناد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۸) اساسنامه اصلاحی بنیاد ملی نخبگان کشور مصوب ۱۳۸۵.۸.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(قدس سره الشریف)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب و هماهنگی با نهادهای مرتبط نسبت به شناسایی، جذب، پرورش و حمایت مادی و معنوی از نخبگان با هدف ارتقای تولید دانش، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور مجدانه بکوشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران