به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه در برخی شبکه های اجتماعی، صفحاتی به نام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و بعضا مطالبی به نقل از ایشان در این صفحات منتشر می شود؛ روابط عمومی ارتش ج.ا.ا ضمن تکذیب ارتباط صفحات ساخته شده با فرمانده کل ارتش اعلام کرد: هرگونه خبر، اعلام موضع و اظهار نظر امیر سرلشکر موسوی صرفا از طریق خود ایشان، مصاحبه با رسانه‌ها، سخنگوی ارتش و یا روابط عمومی آجا مورد تایید می باشد.

روابط عمومی ارتش همچنین از رسانه ها درخواست کرد تا اخبار، بیانیه ها و اظهار نظرهای رسمی فرماندهان و نیز اخبار سوانح، حوادث و موارد مشابه در سطح نیروهای مسلح را از مسیر منابع رسمی دریافت و منتشر کنند.