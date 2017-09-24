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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

سرلشکر موسوی هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد

سرلشکر موسوی هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: سرلشکر موسوی هیچ‌گونه صفحه شخصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه در برخی شبکه های اجتماعی، صفحاتی به نام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران  ساخته شده و بعضا مطالبی به نقل از ایشان در این صفحات منتشر می شود؛ روابط عمومی ارتش ج.ا.ا ضمن تکذیب ارتباط صفحات ساخته شده با فرمانده کل ارتش اعلام کرد: هرگونه خبر، اعلام موضع و اظهار نظر  امیر سرلشکر موسوی صرفا از طریق خود ایشان، مصاحبه با رسانه‌ها، سخنگوی ارتش و یا روابط عمومی آجا مورد تایید می باشد.

روابط عمومی ارتش همچنین از رسانه ها درخواست کرد تا اخبار، بیانیه ها و اظهار نظرهای رسمی فرماندهان و نیز اخبار سوانح، حوادث و موارد مشابه در سطح نیروهای مسلح را از مسیر منابع رسمی دریافت و منتشر کنند.

کد مطلب 4096257

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