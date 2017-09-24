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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

رادیو نمایش با پخش سریال های جدید به استقبال محرم می رود

رادیو نمایش با پخش سریال های جدید به استقبال محرم می رود

اداره کل ھنرھای نمایشی رادیو ۳ سریال رادیویی «پناه آخر»، «فصل مشترک» و «سال های دور» را ویژه ایام ماه محرم تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، این اداره کل ویژه ایام ماه محرم ۳ سریال رادیویی تدارک دیده است. این آثار با موضوعات زندگی یاران امام حسین (ع)، واقعه عاشورا و تعزیه تهیه شده که از رادیو نمایش و سایر شبکه ھای مختلف رادیویی پخش خواهد شد.

محمدرضا قربانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش ضمن اعلام این مطلب افزود: محتوای ۳ مجموعه نمایشی «پناه آخر»، «فصل مشترک» و «سال های دور» (ویژه ایام ماه محرم و شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش) رویکردی معاصر و تاکیدی بر اهمیت اخلاقیات و اعتقادات مبتنی بر باور دینی و گفتار اخلاقی و توصیه به لزوم رعایت آن در دنیای پرپیچ و خم کنونی دارد.

وی تآکید کرد: هنر نمایش دینی، پلی است برای انتقال مفاهیم و محتوایی که برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) و بشر در تجربه های شخصی خود در صورت رجوع به آن می تواند در ادامه مسیر زندگی به سلامت از آن عبور کند. تجربه ثابت کرده است محتوا و ارائه مطلوب نمایش های دینی همواره مورد استقبال قشرهای مختلف جامعه قرار گرفته است.

بر اساس این خبر خلاصه داستان و زمان پخش این آثار به شرح زیر است:

«پناه آخر»

نویسندگان: یاسمن شکرگزار، سوگند عباسی، کارگردان: مهدی نمینی مقدم، ۱۲ قسمت، ساعت پخش ۹:۳۰ صبح

خلاصه داستان: طیبه عزتی زن متدین و نیکوکاری است که در دوازده روز اول محرم، مراسم عزاداری امام حسین (ع) را برگزار می کند. همسرش حاج کاظم مدتی پیش بر اثر تصادفی کشته شده و ... .

«فصل مشترک»

نویسنده: سهیلا خدادادی، کارگردان: ایوب آقاخانی، ۱۲ قسمت، ساعت پخش ۱۲:۳۰  

خلاصه داستان: اردلان، فارغ التحصیل رشته فیلمسازی است. او برای شروع کار سوژه های مناسبی را پیدا می کند . عملکرد این جوان او را تبدیل به مستند سازی زبده و حرفه ای کرده است و... .

«سال های دور»

نویسنده: سوگند عباسی، کارگردان: بهرام سروری نژاد، ۱۲ قسمت، ساعت پخش ۱۰:۳۰

خلاصه داستان: حاج آقا انصاری هیئتی و یکی از فرش فروشان قدیمی بازار است. دامادش حمید در حجره او مشغول به کار است و در نظر دارد با سرمایه حاج آقا خانه ی کلنگی را بسازد و ... .

تمامی این آثار با هنرمندی بازیگران، تهیه کنندگان، صدابرداران و افکتورهای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به تازگی تهیه و تولید شده و همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، از رادیو نمایش و سایر شبکه های رادیویی به صورت همزمان پخش خواهد شد.

کد مطلب 4096296
فریبرز دارایی

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