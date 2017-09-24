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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

مشاور فرمانده سپاه پاسداران:

رشادت‌های دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ نهضت عاشورا بود

رشادت‌های دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ نهضت عاشورا بود

ساوه- مشاور فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه امام حسین(ع) گفت: رشادت‌های دوران دفاع مقدس که از نظام و انقلاب اسلامی به بهترین نحو صیانت کرد، برگرفته از فرهنگ نهضت عاشورا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رجبعلی عراقی پور روز یکشنبه در جمع نیروهای نظامی و انتظامی ساوه به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس نشان داد که جمهوری اسلامی در مقابله با ظلم و تعدی با تمام قدرت خواهد ایستاد و حتی از ائتلاف چندین کشور نیز هراسی به خود راه نمی دهد.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه امام حسین(ع) افزود: شهدای دفاع مقدس در حقیقت راه شهدای کربلا را پیمودند و در راه دفاع از حق و مبارزه با باطل، جان خویش را فدا کردند، امروز نیز ما باید از این رشادت و شهادت طلبی درس بیاموزیم و داشته های ارزشمند انقلاب و دفاع مقدس را حفظ کنیم.

وی با اشاره به واقعه کربلا و شهادت امام حسینی(ع) یارانش بیان کرد: اسلام به واسطه قیام عاشورا حفظ شد، اگر واقعه کربلا نبود اسلام فراموش می‌ شد و امروز نیز چهار دهه ماندگاری انقلاب اسلامی به سبب پیروی ملت ایران از مکتب حسینی و برکات دفاع مقدس است

عراقی پور خاطرنشان ساخت: در دفاع مقدس، اراده خداوند بر این شد که این انقلاب حفظ شود و ملت ایران با روحیه بسیجی تحت فرامین امام دفاعی را انجام دادند که معادلات نظامی جهان را تغییر داد چرا که ساختار نظامی دنیا در راستای تحمیل جنگ علیه ایران زمانی شکل گرفت که نظام اسلامی هنوز از انسجام برخوردار نبود.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه امام حسین(ع) ادامه داد: امروز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ ایستادگی و مقاومت و فرهنگ معنویت و قهرمان پروری نیاز اصلی کشور برای نسل جوان بوده و تبیین ارزش های این دوران به نسل جوان ضروری است.

کد مطلب 4096481

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