ویژه برنامه «نوگلان عاشورایی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که با هدف آشنایی بیشتر کودکان با اهداف و انگیزه های قیام عاشورا و هم چنین شناخت بیشتر خردسالان با دختر امام حسین(ع) برگزار می شود .

دراین مراسم زهرا ابراهیمی مربی قرآن درباره ابعاد نهضت اباعبدالله (ع) در روز عاشورا به زبان ساده و کودکانه سخن می گوید .

این برنامه در روز دوشنبه ۳مهر ماه ، ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند دوشنبه ۳ مهر،۱۵ ساعت به فرهنگسرای امام(ره) تهران‌ میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی) مراجعه کنند.و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۲۳۶۳۱ تماس بگیرند .

علاقمندان برای کسب اخبار برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام (ره)می‌توانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.