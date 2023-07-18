به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای اشراق به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ویژه برنامه «نوگلان عاشورایی» را برگزار می‌کند. این برنامه اختصاص به خوانش قصه‌هایی از واقعه عاشورا دارد و در قالب کتاب و شعر، شهدای کربلا و خاندان اهل بیت را به کودکان معرفی می‌کند.

از جمله اصحاب و خاندان امام حسین علیه السلام که در قالب این ویژه برنامه برای کودکان معرفی می‌شوند، می‌توان به حضرت رقیه (س)، حضرت علی اصغر (ع)، حضرت عبدالله (ع)، قاسم دوطفلان مسلم، حضرت زینب و … اشاره کرد.

ویژه برنامه «نوگلان عاشورایی» تلاش می‌کند تا خردسالان و کودکان را با شخصیت‌های دینی بیشتر آشنا کرده و افراد تأثیرگذار در واقعه کربلا را به آنان معرفی کند. زهرا حمیدی مربی کودک و نوجوان اجرای این برنامه را برعهده دارد. نوگلان عاشورایی همزمان با آغاز ماه محرم در خانه فرهنگ حکیمیه برگزار می‌شود و در طول ماه محرم و صفر ادامه خواهد داشت.

همچنین ویژه برنامه «تمنای کمال» شرحی بر دعای صحیفه سجادیه است که همزمان با دهه اول ماه محرم در کتابخانه شیخ اشراق این فرهنگسرا برگزار می‌شود. این برنامه از روز ۲۸ تیرماه همزمان با روز اول ماه محرم آغاز شده و تا ۸ مرداد هر روز ساعت ۸ صبح با تدریس فرح بنار برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در فرهنگسرای اشراق

همچنین همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود. در این مراسم عزاداری، حجت الاسلام رضا دارابی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و کربلایی هادی بیات و محمدرضا ناصری روضه‌خوانی و مرثیه‌خوانی خواهند کرد.

این مراسم با حضور عزاداران حسینی از امروز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۵ مرداد به همراه اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در فرهنگسرای اشراق واقع در فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره برقرار است.

پویش «طبخ غذا مومنانه» آغاز به کار کرد

پویش طبخ غذا مومنانه توسط فرهنگسرای اشراق و با مشارکت کانون پویش مردمی همسایه همزمان با ماه محرم فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این پویش با کمک خیرین، روزانه ۱۰۰۰ پرس غذای گرم بین خانواده‌های مهرجوی نیازمند شهر تهران در محله‌های تورقوز آباد، پاکدشت، دولتخواه، خاک سفید، ده ترکمن، رودهن، بومهن، نفر آباد شهرری و..... توزیع می‌شود.

اسم پویش همسایه برگرفته از روایت حضرت زهرا است که فرمودند: «الجارُ ثُمَّ الدّارُ. اوّل همسایه، سپس خانه خود.» این پویش پخت غذا و توزیع ویژه ده روز اول محرم بین محرومان است و از روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه آغاز شده و تا ۶ مردادماه ادامه خواهد داشت.