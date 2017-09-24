امنیت مناطق مرزی ارجحیت توقف ناپذیر استراتژی دفاعی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه رزمایش امنیتی محرم اظهار داشت: امنیت از اهمیت فوق العاده ای در نظام دفاعی ما برخوردار است، بویژه در شرایطی که در کشورهای پیرامونی ما کانون هایی از ناامنی و بحران شکل گرفته و راهبرد کشورهای سلطه طلب و بیگانه همچون آمریکا و انگلیس و برخی رژیم های متحد آن ها در منطقه؛ ایجاد تغییرات ژئوپلتیک در جهان است.

وی افزود: استکبار جهانی و هم پیمانانش تلاش می کنند تا نقشه ژئوپلتیک جهان را تغییر دهند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما برای امنیت ملت ایران اقدام به برگزاری رزمایش هایی از این دست می کنیم اظهار داشت: به دلیل آنکه اقتدار مرزها برای ما از اولویت های اصلی به شمار می رود، تسلط ما بر مرزها در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

سردار سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: ما برای برقراری کامل امنیت بویژه درمرزها، هم در میدان عمل دشمنان را تعقیب می کنیم و هم آمادگی دفاعی خود را نمایش می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه امنیت مناطق مرزی ارجحیت پیوسته و توقف ناپذیر استراتژی دفاعی ما است، اظهار کرد : برگزاری رزمایش امنیتی محرم و سایر رزمایشهای نیروهای مسلح، برای ما امنیت آفرین و آرامش بخش و برای دشمن مایوس کننده خواهد بود.

سردار سلامی در پایان با بیان اینکه سلاح های ما برای دفاع در برابر تهاجمات زمینی، هوایی و دریایی کافی است؛ خاطرنشان کرد: آنچه مهم است هماهنگی اجزای دفاع کننده ما اعم از نیروهای مردمی، هوانیروز، توپخانه و زرهی است که در این رزمایش به آن پرداخته شد و با موفقیت به انجام رسید.