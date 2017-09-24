منعی برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: منعی بابت تحصیل دانش آموزان تبعه خارجی دارای مدرک اقامت و یا بدون مدرک اقامت در مدارس وجود ندارد و اگر تخلفی در این زمینه وجود دارد قابل پیگیری است.

وی افزود: علاوه بر دانش آموزان، حدود ۶ هزار دانشجوی تبعه خارجی نیز در مراکز آموزش عالی خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تسهیلات لازم برای سفر اتباع خارجی به کشور عراق و زیارت اعتاب مقدسه فراهم شده به صورتی که سال ۹۵ بیش از ۲۲۰ هزار نفر به این کشور سفر کردند.

عجمی افزود: پیش ثبت نام اعزام اتباع خارجی به مراسم اربعین حسینی نیز به انجام رسیده و بیش از ۱۹ هزار نفر درخواست خود را برای شرکت در این مراسم معنوی به ثبت رسانده اند.

وی در ادامه با اشاره به بازگشایی مجدد مرز دوغارون گفت: این مرز به دلیل وقوع سیل و تخریب زیرساخت ها مسدود شده بود که از چند روز گذشته مجددا بازگشایی شده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: به دلیل بسته بودن مرز دوغارون آمار دقیقی از خروج اتباع وجود ندارد ولی در ۶ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۲۰۰ هزار نفر از این مرز به افغانستان بازگشتند.

عجمی همچنین از تمدید زمان کارت های آمایش خبر داد و گفت: اعتبار این کارت ها که تا پایان شهریور بود به مدت سه ماه تمدید شده است.

وی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات به دست آمده از سرشماری، حدود ۷۴ هزار تبعه غیر مجاز خارجی در خراسان رضوی حضور دارند.