به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان با توجه به انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره آغاز ثبت‌نام اتباع خارجی غیرمجاز به اطلاع اتباع و مهاجران خارجی و خانواده‌های آنان می‌رساند که برابر مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه‌ای برای ثبت‌نام این افراد پیش‌بینی و اعلام نشده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است با افرادی که بدون مجوزهای لازم و به صورت غیرقانونی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و مشخصات اتباع خارجی می‌کنند، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد قانونی خواهد شد.

همچنین از اتباع خارجی خواسته شده است از توجه به شایعات و اخبار تأیید نشده خودداری کنند و اطلاعات و مدارک هویتی خود را در اختیار افراد فاقد مجوز و غیر مرتبط قرار ندهند.

بر اساس این اطلاعیه، اتباع و مهاجران خارجی باید اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.