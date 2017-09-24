صالحی: فردو نماد شهادت، تدین و وطن دوستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی روز شنبه اول مهرماه با حضور در منزل چهار خانواده شهید از جمله مادری که ۸ تن از عزیزانش شامل همسر و فرزندان را تقدیم انقلاب کرده بود، با آنها گفتگو نموده و از فداکاری و جانبازی مردم روستا تجلیل کرد.

معاون رییس جمهور در حاشیه این دیدارها با اشاره به وجه تسمیه سایت هسته‌ای فردو گفت: ابتدا که تصمیم گرفته شد سایت هسته‌ای در نزدیکی شهر مقدس قم ایجاد شود، عنوان"سایت قم" مطرح شده بود. بعد در جلسه‌ای با حضور مسئولین نظام به پیشنهاد سردار سرلشکر فیروزآبادی به منظور حفظ جایگاه مذهبی شهر قم نام فردو مصوب شد.

صالحی افزود: اکنون فردو در دنیا نام پرآوازه‌ای است و باید پرآوازه‌ترین روستای دنیا باشد. روسای جمهور آمریکا بسیاری از روستاهای خودشان را نمی‌شناسند اما فردو را بخوبی می‌شناسند.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: فردو نماد شهادت، تدین و وطن دوستی است و این صفات در این روستا متبلور است. همچنین تاسیسات هسته‌ای فردو نماد اقتدار ملی و "ما می توانیم" است. نامی برازنده که ریشه در باورها و فرهنگ ما دارد.

معاون رییس جمهور در این سفر یک روزه پس از نماز مغرب و عشاء سخنانی در مسجد روستای فردو ایراد کرد.

صالحی در دیدارهای متعدد با خانواده‌های معظم شهداء و مردم ولایت‌مدار روستای فردو به سخنان آنها گوش سپرد و به منظور رفع مشکلات روستا از جمله تکمیل مجموعه ورزشی، قول مساعدت داد.

شایان ذکر است کوچه‌های فردو هر یک به نام چندین شهید نامگذاری شده است. در این روستا خانواده‌ای را نمی‌یابیم که شهیدی را تقدیم انقلاب نکرده باشد. روستایی که در زمان دفاع مقدس کمتر از ۳۰۰۰ نفر جمعیت داشته، ۱۰۰۰ رزمنده به جبهه‌ها اعزام کرده و در طول جنگ ۱۲۰ شهید و بیش از ۳۰۰ جانباز تقدیم کشور نموده است که جای تقدیر دارد.