کسب رتبه سوم کشوری در نوسازی مسکن برای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضوی روز چهارشنبه با اشاره به دستاوردهای اخیر اداره‌ کل متبوع خود اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی با ثبت سه هزار و ۶۱۹ واحد در سامانه مدیریت یکپارچه ستاد ملی بازآفرینی، موفق به کسب رتبه سوم کشور شد.

وی با تأکید بر لزوم تحقق تکالیف مندرج در مفاد ۴۹ و ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تصریح کرد: این موفقیت نشان‌دهنده همت بالای بدنه کارشناسی در استان است، اما در بخش‌های اجرایی با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در ادامه به عملکرد برخی شهرداری‌های استان اشاره کرد و گفت: صدور پروانه نوسازی مسکن در شهرداری‌های استان به کمتر از سه ماه تقلیل یافته است.

رضوی افزود: تأخیر در صدور این پروانه‌ها موجب کندی روند نوسازی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌شد و عملاً مسیر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را سد می‌کرد.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم تسریع در روند نوسازی، از شهرداران شهرهای دارای بافت فرسوده خواست تا نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و کاهش بروکراسی اداری جهت تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی، همت ویژه‌ای داشته باشند تا روند نوسازی مسکن در سال ۱۴۰۵ با شتاب بیشتری دنبال شود.