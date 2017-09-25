به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی صبح دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: در ابتدا انتصاب دو نیروی بومی استان بوشهر، مهندس تبادار و دکتر سالاری به سمت استانداری فارس و گیلان را تبریک می‌گویم و انشاءالله شاهد حضور نیروهای توانمند استان در پست‌های مهم کشوری باشیم.

وی افزود: حمل و نقل عمومی، ترافیک و پارکینگ از موضوعات اصلی مدیریت شهری است و در دستور کار شورای پنجم قرار دارد که یکی از آنها تقاطع غیر همسطح میدان آزادی است و از پروژه‌های شاخص شهرداری است که با توجه به نقطه اتصال محلات جنوبی، نیروگاه اتمی و تنگک‌ها به شهر، از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: برآورد هزینه این پروژه ۲۰ میلیارد تومان است که با اعتبارات محدود شهرداری و تعدد پروژه‌های عمرانی در سطح شهر ممکن است کار احداث این تقاطع تا ۴ سال دیگر نیز به طول انجامد.

وی اضافه کرد: انتظار داریم همانطور که در شورای سوم در موضوع گذر امام علی که شهرداری کار را آغاز و استاندار و مسئولین استان حمایت بسیار خوبی انجام دادند تا این گذر مهم خروجی شهر به بهره برداری برسد، در موضوع تقاطع غیر همسطح نیز که از پروژه‌های کلان شهری و نقش مهمی در کنترل ترافیک ورودی شهری بوشهر دارد، مسئولان استان با حمایت‌های خود زمینه تسریع این پروژه را فراهم کنند.

توسلی با اشاره به ترافیک به‌وجود آمده در این تقاطع غیر همسطح بیان کرد: این پروژه باید طرح ترافیک موقت داشت که ندارد و باید هر چه سریع‌تر طرح موقت ترافیکی در این پروژه اعمال شود تا شهروندان ما کمتر دچار مشکل شوند.

وی با بیان اینکه ترافیک در خیابان‌ها و نقاط مختلف شهر بوشهر به یک معضل جدی تبدیل شده است و ما در خیابان‌های ساحلی، طالقانی، میدان انتظام و گمرک شاهد گره‌های ترافیکی هستیم که در آینده این موضوع حادتر خواهد شد که ضرورت دارد مسئولین استان در این زمینه ورود کنند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: یکی از مصوبات هیئت دولت در دولت نهم در راستای کاهش بار ترافیک در شهر بوشهر، اختصاص جاده ویژه بندر بود که می‌توانست نقش مهمی در تسهیل ترافیک بخشی از شهر بوشهر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این مصوبه اجرایی نشده و ما شاهد گره ترافیکی در خیابان‌های طالقانی و گمرک توسط کامیون‌های گمرک و بندر هستیم و درخواست دارم استاندار، فرماندار، مدیرکل بنادر و شهردار بوشهر پیگیر اجرایی شدن این مصوبه باشند.

توسلی گفت: ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی شهرداری تعطیل است و هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها ندارند و از طرف دیگر شاهدیم که ارتباطات و تعامل درون و برون سازمانی در شهرداری مشکل دارد که باید در این زمینه یک تجدید نظرکلی صورت گیرد.