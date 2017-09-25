به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین کنفرانس خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز دوشنبه سوم مهرماه در سالن کنفرانس این وزارتخانه برگزار شد در مورد آخرین تصمیمات پیرامون نمایشگاه آتی کتاب تهران با توجه به مشکلاتی که دومین دوره برگزاری این نمایشگاه در شهر آفتاب در سال جاری داشت، گفت: نمایشگاه کتاب در سال اولش در شهر آفتاب، کمبودهایی داشت اما امسال با گذشت یکسال از شروع فعالیت مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، شاهد بودیم که شرایط زیرساختی در این مجموعه مناسب نبود که این مسئله هم در ایام نمایشگاه کتاب به مسئولان شهر آفتاب منتقل شد.
صالحی افزود: هفته قبل هم جلسهای را با مسئولان مجموعه شهر آفتاب داشتیم و گفتیم که اگر تا پایان مهرماه، اتفاقات مشخص و مثبتی برای زیرساختهای شهر آفتاب نیفتد، حتما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این نمایشگاه تجدیدنظر خواهد کرد؛ قرار بود ۱۰ سال دیگر علاوه بر سالن های موجود در شهر آفتاب ساخته شود که دوستان هم قولهایی داده اندو گفته اند که قدمهایی در این راستا برداشته شده امیدوارم با شرایط جدید در شهرداری تهران و قولی که مسئولان شهر آفتاب دادند، بتوانیم تا پایان مهرماه درمورد مکان برگزاری نمایشگاه تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران پیرامون تغییرات احتمالی در سطوح معاونین و مدیران وزارت ارشاد با یادآوری سخنانش در مورد اصالت نداشتن تغییر همانند ثبات، گفت: برداشت من این است که گاهی از همه ظرفیت منابع انسانی موجود در مجموعه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده نمی شود که این اتفاق باید بیفتد با این وجود در صورت نیاز به تغییرات، این اتفاق خواهد افتاد.
وی در همین رابطه اظهار داشت: مهم برای ما این است که رویکردها را جدی بگیریم و برداشت خود من این است که در دوره مسئولیتم در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد زمانی که رویکردها را جدیتر میگرفتیم، بدون نگاه به ضرورت ایجاد تغییر در مدیران و یا تثبیت آنها، معدل مطلوبتری در نهایت ایجاد میشد. این رویکرد در دوره کنونی در وزارت ارشاد هم دنبال خواهد شد.
صالحی در مورد برنامهاش برای پاسخ به دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر زدودن ولنگاری فرهنگی از این عرصه گفت: فرهنگ هوای تنفس فرد در جامعه است و طبعاً باید هم هوا به جامعه برسد و هم هوای سالم به آن برسد. اقتضای این نگاه این است که آنچه میتواند فرهنگ را آلوده کند و احیاناً در حوزه فرهنگآفرینی، اختلال ایجاد کند، میتواند به عنوان دو خطر تلقی شود؛ یک خطر اینکه زایش فرهنگی دیگر اتفاق نیفتد و یک خطر اینکه فرهنگ یک کشور در معرض آلودگیهایی قرار گیرد که برای فرهنگ یک جامعه مضر هستند.
جلوگیری از ورود ریزگردها به فضای فرهنگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: وزارت ارشاد به این مسئله توجه جدی خواهد داشت و برای اینکه این ریزگردها وارد فضای فرهنگی نشود، برنامه خواهد داشت. اینکه این آلودگیها و ریزگردها میتواند ریشههای هویتی ایرانی و اسلامی ما را تهدید کند، یک دغدغه ملی است؛ کما اینکه در خیلی از کشورها هم پروژه یکسانسازی فرهنگی خطری بالقوه است که باید از بروز آن مراقبت کرد.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که مدعی شد برخی از نواندیشان دینی از جمله آیتالله صالحی نجفآبادی و آیتالله صادقی تهرانی، اجازه چاپ و نشر کتابهایشان را ندارند و اینکه وزارت ارشاد برای حل این مسئله چه برنامهای دارد؟ گفت: این مسئله صحت ندارد، آقای صالحی نجفآبادی و آقای صادقی تهرانی هر دو مجوز نشر کتابهایشان را دارند و تاکنون هم کتابهای متعددی از آنها چاپ شده و کماکان میشود و مشکلی برای چاپ کتابهای این بزرگان وجود ندارد. حتی برخی از آثارشان که بعد از فوت آنها آماده شد، زمینه چاپ را پیدا کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤال همین خبرنگار که ترجمه آیتالله صادقی تهرانی از قرآن کماکان پشت درهای صدور مجوز ارشاد باقی مانده است، تصریح کرد: ما این اثر را به مجموعهای خارج از وزارت ارشاد ارجاع دادهایم تا با نگاهی تخصصی بررسی شود. نگاه دوستان این مجموعه هم این بود که این ترجمه با مبانی و منابع ترجمهای دیگر قرآن همخوانی ندارد. بنده تأکید میکنم که هیچ فشاری از جای دیگری برای ندادن مجوز به این ترجمه وجود نداشته و این اثر کماکان در همین مجموعه و البته در مرحلهای دیگر در دست بررسی است.
صالحی در مورد برنامهاش برای تقویت فعالیتهای قرآنی گفت: ما در این زمینه شورای توسعه فعالیتهای قرآنی را داریم که قطعاً این شورا باید تقویت شود، اما اینکه این تقویت در حوزه ساختاری باشد و یا در حوزههایی دیگر، بررسی خواهد شد.
اقتصاد مطبوعات دچار اختلال است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون برنامهاش برای حل مشکلات عدیده رسانهها بخصوص مطبوعات بخش خصوصی گفت: این مسئله یک واقعیت است که اقتصاد مطبوعات ما گرفتار یک اختلال است که این مسئله هم ناشی از عوامل بیرونی است و هم عوامل درونی.
وی ادامه داد: از یکسو فضای مجازی که یک فضای پرآشوب است به رقیبی برای رسانههای رسمی و حرفهای ما تبدیل شده است. از سوی دیگر رسانههای بیرونی و خارج از مرزها، رقابت دیگری را با رسانههای رسمی داخلی ما به وجود آوردهاند و از سوی دیگر ما شاهد این مسئله هستیم که رسانههای غیرحرفهای هم رو به تزاید هستند و عملاً کار را برای رسانههای حرفهای سختتر میکنند.
صالحی تصریح کرد: اینکه ما صرفاً به حمایتهای مادی دولت برای پابرجا ماندن اقتصاد رسانهها فکر کنیم، رویکردی نیست که این اقتصاد را به جای مشخصی برساند. البته این حمایتها قطع نمیشود؛ هرچند باید اصلاح شود اما روند اقتصاد مطبوعات ما نیازمند تحولی اساسیتر است. ما باید برای موج جدید اقتصاد مطبوعات فکری اساسی کنیم.
وی اضافه کرد: تجمیعسازی و ایجاد کمپانیهای مطبوعاتی یکی از ایدههایی است که دارد دنبال میشود. واقعیت این است که مطبوعات ما شرایط سختی را سپری میکنند و ما باید با یک برنامه جدید به طرف تغییر شرایط در این حوزه حرکت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در واکنش به یکی از خبرنگاران که معتقد بود دولت یازدهم که رویکرد خود را اعتدالی عنوان کرده بود، به هیچ عنوان اعتدالی حرکت نکرد، گفت: آنچه در دولت دنبال شده و میشود، این است که رویکرد اعتدالی بدون رانتهای حزبی و گروهی کماکان دنبال شود.
صالحی، گفتگوهای فرهنگی را با حوزههای مختلف از جمله حوزههای قضایی و حقوقی ضروری دانست و گفت: تاکنون گفتگوهای خوبی را با قوهقضائیه صورت دادهایم که این روند ادامه خواهد یافت و با برخی دیگر از سازمانهای مرتبط با حقوق اهل فرهنگ، زمینه گفتگوهای تکمیلیتری را هم آغاز کردهایم.
وی در عین حال تأکید کرد: البته یکی از مشکلات ما در حوزه فرهنگ و هنر هم این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوعی پدرخواندگی پیدا کرده است؛ در حالی که کاری که ما باید بکنیم این است که فرصتهایی را برای گفتگوی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را با سایر حوزهها فراهم کنیم. اینکه ارشاد خودش برود و با این نهادها و ارگانها چانهزنی کند، مؤثر به نظر نمیرسد.
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