به گزارش خبرنگار مهر، میک مک درموت در نشست خبری پیش از بازی استقلال مقابل سپیدرود رشت اظهار داشت: ما تیم خوبی داریم و فردا با همه قوا برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم. چشم امید هواداران به این تیم است و اجازه نمی دهیم این هوادار خوب استقلال نا امید شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چه فرقی است میان استقلالی که قرار است فردا بازی کند با استقلال هفته‌های قبل، بیان داشت: فرق چندانی نیست و این تیم همان تیم سابق است. ما همان استقلال هستیم اما از اتفاقات گذشته درس‌هایی گرفتیم و در این بازی از نهایت تجربه مان استفاده می‌کنیم.

سرمربی موقت آبی ها تصریح کرد: در مورد نتایج ضعیف هفته‌های گذشته باید بگویم در آن نتایج همه ما مقصر بودیم. از کادر فنی گرفته تا بازیکنان و دیگران. وقتی یک نتیجه برای یک تیم رقم می‌خورد همه اعضای تیم در آن سهیم هستند. در این فصل همه اتفاقات به ضرر ما و بر ضد ما بود. برخی از تصمیمات داوری به ضرر ما بود. محرومیت ها و مصدومیت ها همه به ضرر ما بود. اما ما اینجا نیستیم تا از مسئولیت این نتایج فرار کنیم. اینجا هستیم تا دوباره شروع کنیم.

مک دورت بیان داشت: شرایط سختی که بر تیم ما حاکم شد باعث شد تا بازیکنان ما زیر این فشار مستحکم تر شوند. آنها شرایط سخت را تجربه کرده‌اند و هر روز با لبخند به تمرین می‌آیند. نه به این خاطر که خوشحال هستند. بلکه به این دلیل که آرامش دارند و به توانایی خودشان اعتقاد دارند. ما در شرایط سختی هستیم، تنها هستیم اما خودمان در کنار هم هستیم. تاکید می‌کنم که تنها هستیم اما با هم. ما با هم می‌خواهیم تیم را از این شرایط نجات دهیم.

وی بیان داشت: شاید میلیون‌ها نفر فکر می‌کنند که چون ما ته جدول هستیم ضعیف هستیم. اما اینطور نیست و ما این موضوع را عملا به اثبات می رسانیم. برای این که از این شرایط خارج شویم باید خودمان به خودمان کمک کنیم چون کسی به جز ما به ما کمک نمی‌کند. شما فکر می‌کنید که مثلا حریف ما به ما کمک می‌کند؟ فکر می‌کنید داوران به ما کمک می‌کنند؟ خیر هیچ کس به جز خود ما نمی‌تواند به ما کمک کند تا از این شرایط خارج شویم.

مربی آبی پوشان در خصوص هواداران این تیم گفت: متاسفانه به خاطر شرایط ورزشگاه فردا بیش از ۵۰۰ نفر از هواداران ما نمی‌توانند به ورزشگاه بیایند، اما برای ما این ۵۰۰ نفر بهترین ۵۰۰ نفر دنیا هستند و من از طرف تیم از همه آنها و حتی از آنهایی که می‌خواهند بیایند اما شرایطش را ندارند تشکر می‌کنم و امیدوارم شرمنده هواداران خوب مان نشویم.

میک در ادامه اظهاراتش اضافه کرد: فردا یک روز بزرگ برای باشگاه استقلال است. فردا سالرزو تاسیس این باشگاه است و من این روزها را به هوادارن استقلال تبریک می‌گویم. می‌خواهیم هدیه سالروز تولد استقلال را ما به هواداران بدهیم و این هدیه پیروزی در این هفته و سه امتیازی است که با تلاش تک تک بازیکنان به دست می آید. فردا دو جشن بزرگ برای استقلال است. جشن اول به مناسبت سالروز تاسیس باشگاه و جشن دوم به مناسبت پیروزی.