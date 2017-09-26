تقویت «مرزبانی» اولویت ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه جمع‌بندی نظارت و ارزیابی از وضعیت مرزی استان‌های آذربایجان غربی و کردستان، با اشاره به فرمایشات گهربار امام سجاد (ع) در خصوص مرز و مرزبانی، اظهار داشت: دعای امام زین العابدین (ع) برای مرزبانان نشان از اهمیت این موضوع در دفاع از کیان حریم اسلامی دارد.

وی با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بر حسب وظیفه و نیز تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توجه ویژه‌ای به مرزبانی دارد، افزود: الحمدلله شرایط مرزبانی نسبت به گذشته بهتر شده، البته رویکرد ستاد کل نیروهای مسلح، تقویت هرچه بیشتر مرز و مرزبانی است و در راستای تقویت این حوزه، تدابیر و مصوبات خوبی تهیه شده است.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر توجه و رسیدگی به وضعیت کارکنان مرزبانی و خانواده‌های آنان، گفت: بایستی به تقویت مباحث معنوی و ارزشی در بین کارکنان و خانواده‌های آنان نیز توجه ویژه شود زیرا پرداختن به مسائل ارزشی در روحیه کارکنان خیلی موثر است.

در این جلسه سردار «قاسم رضایی» فرمانده مرزبانی ناجا و سردار «حسین ساجدی نیا» معاون عملیات نیروی انتظامی نیز حضور داشتند.