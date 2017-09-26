حضور شهیدی و حجتی در مراسم شهید حججی به نمایندگی از دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران به نمایندگی از رییس جمهور و اعضای هیات دولت در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی در تهران حضور خواهد یافت.

همچنین مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام در شهرستان نجف آباد شرکت می کند.

شهید مدافع حرم محسن حججی مرداد ماه سال جاری پس از اسارت بدست تروریست های تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در حرم مطهر رضوی، فردا چهارشنبه ساعت ۹ صبح در میدان امام حسین(ع) تهران تشییع و روز پنجشنبه در شهرستان نجف آباد به خاک سپرده خواهد شد.