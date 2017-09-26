  1. سیاست
  2. دولت
۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

حضور شهیدی و حجتی در مراسم شهید حججی به نمایندگی از دولت

حضور شهیدی و حجتی در مراسم شهید حججی به نمایندگی از دولت

رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران و وزیر کشاورزی به نمایندگی از رییس جمهور و اعضای هیات دولت در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی در تهران حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران به نمایندگی از رییس جمهور و اعضای هیات دولت در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی در تهران حضور خواهد یافت.

همچنین مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام در  شهرستان نجف آباد شرکت می کند.

شهید مدافع حرم محسن حججی مرداد ماه سال جاری پس از اسارت بدست تروریست های تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در حرم مطهر رضوی، فردا چهارشنبه ساعت ۹ صبح در میدان امام حسین(ع) تهران تشییع و روز پنجشنبه در شهرستان نجف آباد به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 4098730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها