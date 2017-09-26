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۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

ویژه دارندگان مدال‌های نقره و برنز؛

انتخاب رشته دارندگان مدال‌ المپیادهای دانش‌آموزی در کنکور آغاز شد

انتخاب رشته دارندگان مدال‌ المپیادهای دانش‌آموزی در کنکور آغاز شد

انتخاب رشته برای پذیرش با آزمون دارندگان مدال‌های نقره و برنز داخل المپیادهای دانش‌آموزی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ آغاز شد و این افراد تا ۱۰ مهر فرصت دارند، ۵ کدرشته انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان مدال های نقره و برنز داخل المپیادهای دانش‌آموزی واجد شرایط استفاده از «آئین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲۱/۷۷۸۹۷ تاریخ ۵ مرداد ۹۳ مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم» درصورتی‌که در آزمون سراسری سال ۹۶ شرکت کرده باشند، باید از تاریخ ۴ تا ۱۰  مهرماه ۹۶ به آدرس اینترنتی اعلام شده مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب ۵ کدرشته‌محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال  ۱۳۹۶ (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند.

آدرس اینترنتی اعلام شده برای دارندگان مدال های نقره و برنز داخل المپیادهای دانش‌آموزی http://register۲.sanjesh.org/CSSarOlympiad۹۶/ است.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته‌محل به حائزین شرایط این آیین‌نامه اعم از دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی، دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره‌های دانش آموزی یا کاردانی و دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی به شرط کسب حدنصاب نمره علمی لازم  اختصاص می‌یابد. 

(برای دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی طبق ابلاغیه شماره ۲/۲۱/۶۵۶۶۴ تاریخ ۷ تیرماه ۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۸۰ درصد و برای سایرین ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هر کدرشته محل).

سازمان سنجش آموزش کشور براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان نسبت به معرفی آن‌ها در ظرفیت تخصیصی اقدام می‌کند.

داوطلبان باید به منظور تسریع کار و اعلام نتایج سریعتر، با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت به ویژه در رشته‌محل‌های پرطرفدار، انتخاب رشته کنند.

کد مطلب 4098970

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