مجتبی محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین چهار بر صفر پرسپولیس در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان گفت: واقعا صحبت از باخت تیمی که انتظار دیگری از نتیجه گیری اش بود سخت است. پرسپولیس خیلی بد بود. یکی از بدترین نتایج چند سال اخیرش را گرفت. البته نباید فراموش کرد که فوتبال است و تیم ها در برهه ای از زمان هم با مشکل مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: باید اذعان داشت الهلال عربستان تیم قدرتمندی است و کمترین استباه را داشت. آنها در طول زمانی که 10 نفره شده بودند توانایی هایشان را نشان دادند. به نظرم برانکو ایوانکوویچ در رقم خوردن چنین نتیجه ای مقصر بود. وقتی می دید مدافه راست پرسپولیس ضعیف است باید او را تعویض می کرد. چون که باعث شده بود تمام حملات الهلال از همان ناحیه صورت گیرد و بازیکنان پرسپولیس برای پر کردن ضعف تیمشان در جناح راست، وظایف خودشان را فراموش می کردند.

پیشکسوت سرخپوشان درباره محرومیت مهدی طارمی از سوی فیفا تصریح کرد: باید مدیریت باشگاه در این باره، شفاف سازی کند. شما رفتار حرفه ای بازیکنی مثل رامین رضاییان و باشگاه بلژیکی که به آنجا رفته است را با اتفاقی که برای مهدی طارمی افتاده است مقایسه کنید. تفاوت نگاه حرفه ای به فوتبال همین جاها مشخص می شود.او خیلی راحت توانست به اروپا ترانسفر شود اما مهدی طارمی در بازگشت به تیم قبلی اش با چنین مشکلاتی مواجه شده است. عده ای می گویند طارمی پولی که برای جلب رضایتنامه ریزه اسپور گرفته است را پرداخت نکرده تا این مشکل به وجود بیاید. به هر حال مدیریت باشگاه باید درباره این موضوع شفاف سازی کند و ناراحت نباشد که چرا رسانه ها درباره آن صحبت می کنند. خودش باید جلوتر از همه حرف بزند تا هواداران در حریان قرار بگیرند.

وی در پایان درباره جبران این نتیجه در بازی برگشت مقابل الهلال عربستان گفت: بازی فوتبال غیر قابل پیش بینی است و نمی توان گفت چه اتفاقی رخ خواهد داد. جبران چنین نتیجه ای بسیار سخت است اما بدتر از آن ناامیدی است.