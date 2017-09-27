چهارمین مجلد از مجموعه «مقامات اولیا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نیستان کتابی تازه از سید مجتبی حسینی که چهارمین مجلد از شرح او بر زیارت جامعه کبیره است را با عنوان «مقامات اولیا» منتشر کرد.
شرح سید مجتبی حسینی بر این زیارت متنی است بیتکلف با بیانی ساده و پرمغز که همگام با ترجمه فرازهای این زیارتنامه به توضیح محتوا و درونمایه آن نیز پرداخته است.
شیوه روایت حسینی در این متن به شکلی است که ذهن و روح مخاطبش را به سمت اهداف والای موجود در این زیارتنامه سوق داده و ناخودآگاه دل را به سمت و سوی مقصد عالی آن هدایت میکند.
حسینی تلاش کرده تا با زبانی بسیار ساده و همهفهم شرح مضامین را بیان کرده و در عین این موضوع سعی کرده تا غنا و محتوای علمی و اندیشهای متن و کلام را نیز تهی نکند. در نتیجه این شرح را میبایست نردبانی دانست که در کنار خوانش متن اصلی زیارتنامه و ترجمه آن به مقصد متعالی این زیارت که چیزی جز افزایش معرفت به اهل بیت (ع) نیست، رهنمون میسازد.
سید مجتبی حسینی جدای از اینکه تحصیلات حوزوی را به صورت کامل به پایان رسانده است، در زمینه تحصیلات آکادمیک نیز دارای درجه کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی ارشد فلسفه علم نیز بوده و دهها اثر در زمینه اسلامشناسی و تفسیر و دینپژوهی از خود بر جای نهاده است.
کتاب نیستان، مقامات اولیاء جلد چهارم را در ۳۸۴ صفحه و با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
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