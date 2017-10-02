آخرین وضعیت ۶ ماهواره بومی/ تعیین تکلیف «مصباح» تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی در نشست خبری در آستانه هفته جهانی فضا، آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ماهواره‌های ایرانی را تشریح کرد.

وی گفت: هم‌اکنون پنج ماهواره دانشگاهی «دوستی»، «امیرکبیر»، «ناهید ۱»، «ظفر» و «پارس ۱» در دستور کار است و قراردادهای پرتاب آنها منعقد شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه طراحی و ساخت ماهواره «دوستی» متعلق به دانشگاه شریف به اتمام رسیده، اضافه کرد: این ماهواره در نوبت پرتاب و مذاکرات برای پرتاب آن در حال انجام است. ماهواره «امیرکبیر» نیز در مرحله نهایی شدن مدل پروازی بوده و نمونه مهندسی آن به اتمام رسیده است که پیش‌بینی می‌کنیم ظرف ۶ ماه آینده به اتمام برسد.

بهرامی تصریح کرد: مدل پروازی ماهواره «ناهید» نیز در حال نهایی شدن است و ماهواره «ظفر» دانشگاه علم و صنعت تا پایان سال به جمع‌بندی برای طراحی مدل جزئی می‌رسد.

وی اظهار کرد: طراحی مفهومی ماهواره «پارس ۱» آغاز شده که قرار است این ماهواره توسط کنسرسیومی از دانشگاه‌های مختلف طراحی و ساخته شود.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده «مصباح» که هم‌اکنون در کشور ایتالیا قرار دارد، گفت: مذاکرات برای بازپس‌گیری و یا پرتاب این ماهواره همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان امسال به یک تصمیم نهایی در مورد «مصباح» برسیم.

وی با اشاره به اینکه ما دوست داریم ماهواره مصباح پرتاب شود، خاطرنشان کرد: اما موضوع این است که این ماهواره از سال ۸۵ و پس از طراحی و ساخت، درگیر مشکلات بین‌المللی شد و هم‌اکنون پروژه‌های دیگری نیز با این مأموریت و دستاورد وجود دارند که برای تصمیم‌گیری در مورد پرتاب و یا بازگشت آن به ایران، کار ساده‌ای در دست نداریم و تعیین تکلیف این پروژه نیازمند زمان بیشتر و هزینه است.

ساخت ماهواره های کوچک و دانشجویی با همکاری چین

رئیس سازمان فضایی ایران، برنامه های بین‌المللی فضایی ایران به اجرای دو پروژه ماهواره دانشجویی و ماهواره کوچک و حضور ایران به عنوان تیم مدیریتی در این پروژه ها اشاره کرد و گفت: این پروژه ها با همکاری سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) تعریف شده است و مسئولیت بخشی از این پروژه را به دانشگاه های امیرکبیر و خواجه نصیر محول کردیم و با دانشگاه بیهانگ چین قرارداد همکاری بستیم.

وی همچنین از اجرایی شدن دوره دوم ساخت ماهواره مکعب ایرانی خبر داد و اظهار داشت: از آنجایی که سری نخست اجرای این پروژه با موفقیت به اتمام رسید، قرار است بهمن ماه امسال و در روز فناوری فضایی، ساخت ماهواره مکعب ایرانی را داشته باشیم. بر این اساس مأموریت پروژه ماهواره مکعبی را به دانشگاه کاشان واگذار کردیم تا هر سال بتوانیم یک تاسواره تعریف کرده و داشته باشیم.

بهرامی همچنین با اشاره به راه اندازی شبکه رصدگران در کشور نیز خاطرنشان کرد: با وجود تلسکوپ های فعلی در کشور در صدد افزایش سطح استفاده و ارتقاء کاربری تلسکوپ ها در کشور هستیم و قصد داریم با ایجاد یک شبکه از تلسکوپ ها، ضریب کارکرد آنها را افزایش دهیم. این پروژه از تلسکوپ ماهدشت آغاز می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه مرکز یکپارچگی و آزمون برای ماهواره ها، ماهواره ۵۰۰ گرمی در مرکز ماهدشت در حال بهره برداری است گفت: این مرکز می تواند به کمک پروژه های تحقیقاتی، بیاید که قرارداد آن در حال انجام است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر تجمیع و تمرکز بر پروژه های دانشگاهی و نظم دادن به آنها به زودی کنسرسیوم دانشگاهی دانش بنیان برای ساخت و راه اندازی، پروژه های ماهواره ای در نظر گرفتیم که به صورت توزیع کارت میان دانشگاه های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیر الدین خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه پروژه های ماهواره ای در دانشگاه ها، پروژه هایی تحقیقاتی و توسعه ای است که نباید به آن نام پروژه دانشجویی داد. چرا که این پروژه ها قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارند.

بهرامی تصریح کرد: بر این اساس پروژه ماهواره سنجش از دور پارس ۱ را با هدف ارتقای فناوری و داشتن یک ماهواره بومی سنجش از دور، از طریق این کنسرسیوم دنبال می کنیم و تاکنون نیز مشابه و قرارداد همکاری با هیچ شرکت خارجی نداشته ایم.

بهرامی گفت: پیش بینی می کنیم تا دو ماه آینده تقسیم کار پروژه ماهواره ای پارس ۱ توسط این کنسرسیوم دانشگاهی انجام شود و مسئولیت هر بخش به یک دانشگاه واگذار شود.

اعزام انسان به فضا کار یک هفته نیست

رئیس سازمان فضایی ایران در واکنش به اخباری مبنی بر ارسال انسان و موجود زنده به فضا گفت: موضوع فرستادن انسان به فضا کار یک هفته ای نیست و کار یک پژوهشگاه و یا سازمان فضایی به تنهایی نخواهد بود. بلکه باید برای این پروژه تقسیم کار گسترده صورت گیرد.

وی افزود: ما نیازمند سیاست گذاری گسترده در این خصوص هستیم و نباید به موضوع اعزام موجود زنده به فضا جنبه هیجانی و تبلیغاتی دهیم. چرا که توقع ایجاد کردن، صدمه زا است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: برای جلوگیری از هر گونه هیجان و تبلیغات صدمه زا به مجریان پروژه ها نامه زده ایم که بدون هماهنگی با سازمان فضایی ایران در خصوص هیچ پروژه ای، اطلاع رسانی نکنند و مدل قراردادی، تبلیغات بدون هماهنگی انجام نشود.

بهرامی با اشاره به رصد بحران های زیست محیطی با استفاده از ماهواره های سنجش از دور و همکاری با سازمان مدیریت بحران، سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی برای استفاده از تصاویر ماهواره ای خاطرنشان کرد: سامانه پایش ماهواره زمین هم اکنون در مرکز فضایی ماهدشت فعال است و به طور مرتب موضوعاتی مانند آتش سوزی، گرد و غبار و سایر بحران های زیست محیطی را در اختیار این سازمان ها قرار می دهد.

رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: از سوی دیگر، موضوع خرید ماهواره های مخابراتی و سنجشی از خارج کشور را در دستور کار داریم تا بتوانیم پهنای باند مورد نیاز را از طریق ماهواره های مخابراتی و نیز تأمین اطلاعات سنجشی را از طریق ماهواره سنجش از دور داشته باشیم.

ماهواره مخابراتی ایران با همکاری عرب ست تا سال ۲۰۳۰ تأمین است

معاون وزیر ارتباطات افزود: هم اکنون تأمین ماهواره مخابراتی با ماهواره عرب ست تا سال ۲۰۳۰ صورت می گیرد و تأمین فرکانس و نقطه مداری ماهواره مخابراتی برای داشتن یک ماهواره کاملاً ایرانی در مدار را نیز آغاز کرده ایم و مذاکرات مفصلی داشته و توافقنامه اولیه را امضاء کرده ایم.

وی تأکید کرد: هم اکنون ماهواره مشترک ایران با عرب ست به عنوان «بدر ۵» تأمین پهنای باند مخابراتی ایران را عهده دار است و ماهواره «بدر ۷» به عنوان پشتیبان در این مدار قرار دارد و تا ۱۴ سال آینده، خدمات ماهواره ای ارائه خواهد کرد اما برای پس از آن در برنامه داریم که ماهواره مخابراتی تماماً ایرانی تحت اختیار ایران و مدیریت کشورمان در مدار قرار گیرد.

بهرامی افزود: هم اکنون قرارداد پرتاب ماهواره های داخلی با پرتاب کننده های داخلی منعقد شده است و در صورتی که ساخت ماهواره ها به اتمام برسد پرتاب آن با پرتاب گرهای داخلی قابل انجام خواهد بود.