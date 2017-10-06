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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

«دزدهای ساحلی» پشت ویترین کتابفروشی‌ها

«دزدهای ساحلی» پشت ویترین کتابفروشی‌ها

«دزدهای ساحلی» نوشته پیام ابراهیمی با تصویرگری آرزو قلی‌زاده برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان «دزدهای ساحلی» دربارهی یک خانواده  پرجمعیت از لاک پشت هاست. در ابتدای این داستان یکی از لاک پشت ها گم شده است و خانواده تصمیم می گیرند به دنبال فرزند گم شده شان بگردند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «لاک توز رفت و رفت تا به هتل بزرگ دریای عجیب نزدیک شد. خورشید تقریبا بالا آمده بود  و چراغ های هتل خاموش شده بودند. سروصدای آدم ها از دور به گوش می رسید. صدای خنده هایشان، ترمز ماشین ها و شیرجه زدن توی استخر. لاک توز دیگر از صدای ماشین ها می ترسید. در طول راه چندبار با خودش فکر کرده بود نکند ماشین از روی لاک تاش  رد شده باشد، اما چیزی توی دلش می گفت لاک تاش صحیح و سالم است.»

در ادامه یکتاب «دزدهای  ساحلی» کودک  با رفتارهایی از انسان ها روبرو می شود که حیات لاک پشت ها را به خطر می اندازد.

آشنایی با زیستگاه لاک پشت دریایی، آلودگی های محیطی همچون «آلودگی نوری»، برخی از مواردی است که در این داستان مطرح شده است.

 این کتاب در ۳۲ صفحه و با قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4102369

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