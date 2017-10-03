۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

«گمیچی» در جشنواره «لوکاس» آلمان به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی «گمیچی» به کارگردانی مجید اسماعیلی پارسا در جشنواره فیلم «لوکاس» فرانکفورت آلمان به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، چهلمین دوره جشنواره فیلم «لوکاس» در فرانکفورت برگزار می شود و فیلم «گمیچی» به کارگردانی مجید اسماعیلی پارسا در این جشنواره حضور دارد. چهلمین دوره جشنواره فیلم «لوکاس» از ۹ الی ۱۵ مهر در فرانکفورت آلمان برگزار می شود.

این فیلم در بخش مسابقه شرکت دارد و قرار است با حضور کارگردان و تهیه کننده فیلم به نمایش دربیاید.

فیلم سینمایی «گمیچی» هم اکنون در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن نوجوانی است که سعی دارد کشتی به گل نشسته پدرش را احیا کند.

مهدی مهاجری، مجید دریس، یوسف خداپرست، یوسف صفری بختیاری، حمیده مقدس زاده، فضیله مجلسی، شراره زندی و ... بازیگران این اثر هستند.

عوامل فیلم سینمایی «گمیچی» عبارتند از کارگردان: مجید اسماعیلی پارسا، نویسندگان: مجید اسماعیلی پارسا، امیرمحمد عبدی، مدیر فیلمبرداری: محمد عبدی، طراح صحنه و لباس: هاشم مرادی، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، صدابردار: مهدی اکبریان پور، تدوین: اسماعیل منصف، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، عکس: وحید رضوی، تهیه کننده: جواد قلی زاده.

اداره کل تامین برنامه و رسانه بین الملل سیما عرضه بین المللی فیلم «گمیچی» را بر عهده دارد.

زهرا منصوری

