به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، چهلمین دوره جشنواره فیلم «لوکاس» در فرانکفورت برگزار می شود و فیلم «گمیچی» به کارگردانی مجید اسماعیلی پارسا در این جشنواره حضور دارد. چهلمین دوره جشنواره فیلم «لوکاس» از ۹ الی ۱۵ مهر در فرانکفورت آلمان برگزار می شود.

این فیلم در بخش مسابقه شرکت دارد و قرار است با حضور کارگردان و تهیه کننده فیلم به نمایش دربیاید.

فیلم سینمایی «گمیچی» هم اکنون در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن نوجوانی است که سعی دارد کشتی به گل نشسته پدرش را احیا کند.

مهدی مهاجری، مجید دریس، یوسف خداپرست، یوسف صفری بختیاری، حمیده مقدس زاده، فضیله مجلسی، شراره زندی و ... بازیگران این اثر هستند.

عوامل فیلم سینمایی «گمیچی» عبارتند از کارگردان: مجید اسماعیلی پارسا، نویسندگان: مجید اسماعیلی پارسا، امیرمحمد عبدی، مدیر فیلمبرداری: محمد عبدی، طراح صحنه و لباس: هاشم مرادی، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، صدابردار: مهدی اکبریان پور، تدوین: اسماعیل منصف، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، عکس: وحید رضوی، تهیه کننده: جواد قلی زاده.

اداره کل تامین برنامه و رسانه بین الملل سیما عرضه بین المللی فیلم «گمیچی» را بر عهده دارد.