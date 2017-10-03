فرماندهان ارشد ارتش به پرس تی وی می آیند/ تشریح توان دفاعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، یوسف پورانوری تهیه کننده «ایران امروز» گفت: امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی، محمد قراباغی معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش، ناخدا یکم علیرضا شیخی فرمانده کارخانجات نیروی دریایی، منصور روح الامینی فرمانده هوا دریا، احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش و فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی کارشناسان برنامه این هفته هستند.

وی افزود: در این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس مروری بر توان بازدارندگی نیروهای نظامی ایران و تجهیزات نظامی کشور خواهیم داشت.

پورانوری همچنین توضیح داد: «تجهیز هوشمندانه نیروهای نظامی ایران به منظور پاسخگویی در مقابل تهدیدات فعلی»، «ساخت موشک های دوربرد به عنوان یکی از راهکارهای بازدارنده»، «معرفی موشک های ایرانی و بُرد آنها»، «تاکید بر تهیه S۳۰۰ و ساخت سایر سامانه های ضدموشکی برای ایجاد توان دفاعی در برابر حملات»، «بررسی موشک ها و شناورهای ایران»، «معرفی توان نظامی ایران در عرصه زمینی»، «خودکفایی کشور در تولید و تجهیز نیروهای خود به دنبال اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه ایران»، «نگاهی به بودجه نظامی ایران و پایین بودن آن نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه»، «بررسی پاسخ احتمالی نیروهای نظامی کشور در صورت حمله نظامی دشمنان ایران»، «علل ادعای ایران مبنی بر عدم نیاز به بمب هسته ای» و «نگاهی به تهدیدهای ناشی از حضور پایگاه های آمریکایی در کشورهای اطراف برای ایران» از جمله محورهایی است که در برنامه این هفته «ایران امروز» مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

«ایران امروز» چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۱۲ بامداد به وقت تهران از شبکه پرس تی وی پخش می شود. این برنامه در چهار نوبت چهارشنبه ساعت ۵ صبح و ۱۸ عصر پنجشنبه ساعت ۷ صبح و شنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت تهران تکرار خواهد شد.