۵۰ درصد بودجه آسفالت خیابان های گمیشان هنوز محقق نشده است

عبدالصالح ایری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری گمیشان در سال ۹۶، پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که دو میلیارد تومان بودجه جاری و سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه عمرانی است و امیدواریم برنامه هایی که پیش بینی شده تا پایان سال محقق شود.

وی با بیان اینکه دولت برای آسفالت خیابان ها حمایت هایی را انجام داده که شامل گمیشان نیز شده است، افزود: از محل بند «ه» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶، برای شهرداری گمیش تپه، ۳۸۸ میلیون تومان بودجه غیرنقدی تعریف شده که تاکنون ۵۰ درصد آن محقق شده است.

ایری تصریح کرد: از زمان تعریف این بودجه از شهرداری پروژه خواسته شد که هشت معبر شهر برای این کارتعیین شد.

وی با بیان اینکه از سازمان شهرداری ها به استانداری اعلام شده که پنج خیابان گمیشان تاکنون آسفالت شده است، افزود: کارشناسان استانداری از پروژه ها بازدید خواهند کرد و به سازمان شهرداری ها طی نامه ای اطلاع می دهند تا باقیمانده ۵۰ درصد هم محقق شود.

شهردار گمیشان تأکید کرد: از سال ۹۵ تاکنون ۲۵ معبر شهر که شامل خیابان های اصلی و خیابان های فرعی منتهی به خیابان اصلی آسفالت شده است.

وی با تأکید بر حفظ بافت قدیمی شهر گفت: المان های شهری، فضاسازی و فضای سبز در برنامه کاری شهرداری است و در بودجه پیش بینی شده است که امیدواریم به شکل مناسب تری تغییر و اجرایی شود.