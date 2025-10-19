۴۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری امامزاده عبدالله آمل محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌نژاد شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی و خدماتی این شهر پرداخت و گفت: طی ماه‌های اخیر اقدامات متعددی در زمینه بهسازی معابر، توسعه فضای سبز و ارتقای زیرساخت‌های شهری انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد دوره‌های گذشته اظهار داشت: پیش از آغاز مدیریت فعلی حدود ۶۳ هزار مترمربع بنای مرتفع و یک پارک در سطح شهر احداث و همچنین هفتصدوپنجاه متر از خیابان امام‌رضا بازگشایی و آسفالت شده بود.

شهردار امامزاده عبدالله (ع) افزود: تاکنون حدود ۱۸۰ هزار مترمربع از معابر شهری آسفالت شده و ۲۰ هزار مترمربع دیگر نیز پس از رفع مسائل حقوقی آماده اجرای آسفالت در ماه جاری است.

افزایش امنیت شهری و اجرای طرح‌های هویتی

شهردار امامزاده عبدالله (ع) با بیان اینکه کمبود فضای سبز در شهر وجود ندارد گفت: اغلب محلات دارای پارک و محیط بازی کودکان هستند؛ اما در حوزه امنیت شهری اقداماتی از جمله نصب دوربین‌های نظارتی در نقاط حساس اجرا شده تا کنترل و نظارت به شکل موثرتری انجام گیرد.

وی از اجرای طرح المان‌های شهری متناسب با هویت فرهنگی و اقتصادی منطقه خبر داد و افزود: در میدان مقابل شهرداری المان تلم زنی به عنوان نماد اقتصاد سنتی دامداری نصب شده و در میدان آستانه امامزاده عبدالله (ع) نیز نمادی با محوریت مادر و جایگاه خانواده طراحی شده است، همچنین در میدان دماوند، المان آرش با هدف تقویت هویت بومی اجرا شده است.

حسن‌نژاد از توافق شهرداری با شرکت آب منطقه‌ای مازندران برای واگذاری سه کیلومتر از رودخانه آلشرود خبر داد و گفت: این طرح با همکاری دادستان و فرماندار ویژه شهرستان آمل در حال پیگیری است، تا پس از آزادسازی اراضی مسیر سلامت و کمربند سلامت برای استفاده عمومی احداث شود.

به گفته وی برای اجرای این پروژه حدود ۱۰ میلیارد تومان از محل منابع دولتی و شرکت بازآفرینی شهری تأمین شده و بخش دیگر هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد شهرداری نیز آمادگی اجرای کامل مسیر سلامت را دارد.

شهردار امامزاده عبدالله با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محلات هدف بازآفرینی اظهار داشت: بیشتر محلات ناکارآمد آسفالت شده و برای تبدیل این مناطق به محله‌های کارآمد سندهای غیرمشترک تنظیم شده است.

وی افزود: پس از تصویب نهایی در ستاد بازآفرینی این محلات به بافت‌های پایدار و شخصیت‌دار شهری تبدیل می‌شوند.

حسن‌نژاد گفت: در محور جاده هراز چراغ‌های دکوراتیو نصب شده و محوطه شهرداری شامل اتاق نگهبانی اتاق جلسات سنگفرش و ساماندهی شده است، همچنین حدود دو هزار و هشتصد اصله درخت بومی و غیربومی در نقاط مختلف شهر کاشته شده است.

تحقق بودجه و مدیریت مالی پایدار

شهردار با اشاره به عملکرد مالی شهرداری گفت: در نخستین روز فعالیت خود ۱۶ میلیارد تومان از بودجه محقق شد و در سال جاری نیز از ۶۰ میلیارد تومان بودجه مصوب تاکنون ۴۰ میلیارد تومان تحقق یافته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بودجه پیشنهادی بیست میلیارد تومان بود که ۲۷ میلیارد تومان تحقق یافت در سال ۱۴۰۱ بودجه پیشنهادی بیست‌وسه میلیارد تومان و تحقق آن ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۲ از ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه پیشنهادی حدود ۳۸ میلیارد و ششصد میلیون تومان تحقق یافت در سال ۱۴۰۳ بودجه پیشنهادی ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و تحقق آن ۵۶ میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۴ از بودجه پیشنهادی ۶۹ میلیارد تومان تا پایان شهریور ۴۲ میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد عمرانی و ۴۷ درصد جاری محقق شده است.

درآمد پایدار بدون تغییر کاربری

حسن‌نژاد تاکید کرد: شهرداری هیچ درآمدی از محل تغییر کاربری یا تفکیک اراضی نداشته زیرا بیشتر اراضی داخل محدوده قولنامه‌ای یا مشمول قانون منع فروش هستند.

وی افزود: عوارض نوسازی تاکنون دریافت نشده؛ اما بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر از هفته آینده با تخفیف چهل‌درصدی اخذ خواهد شد.

شهردار امامزاده عبدالله در پایان با اشاره به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اداری گفت: تمامی پرونده‌های شهرداری اسکن و کدگذاری شده تا پاسخگویی به شهروندان سریع‌تر دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام شود.