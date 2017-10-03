جهاددانشگاهی نهاد واسط اشتغال در کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، در راستای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی، قرارداد و تفاهم نامه ای بین دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی منعقد شد.

با توجه به تصویب الگوی توسعه مشاغل خانگی در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و اهمیت و ضرورت پیاده سازی آن مقرر شده این الگو با بهره گیری از ظرفیت های جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد تسهیل گر در فاز اول در هشت استان خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، کردستان، لرستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کرمانشاه برای 20 هزار نفر به اجرا درآید.

از موضوعات تفاهم نامه فوق می توان به بهره مندی بهینه از ظرفیت های علمی، مدیریتی، تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی در پیاده سازی برنامه ها و طرح های وزارت کار، هم افزایی در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه اشتغال و کارآفرینی و همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاع رسانی، مشاوره شغلی و کارآفرینی اشاره کرد.