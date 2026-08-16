روسیه ۳ کشتی و ۲ نفتکش در حرکت به سمت اوکراین را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ۳ کشتی و ۲ نفتکش که برای رساندن تدارکات نظامی و سوخت به نیروهای اوکراینی در بندر اودسا استفاده می‌شدند را هدف قرار دادیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: ما یک کشتی باری را نیز در دریای سیاه و در شرق اودسا که حامل تسلیحات غربی برای کشور اوکراین بود، با موفقیت هدف قرار داده و منهدم کردیم.

این در حالیست که یوری سلیوسار، فرماندار منطقه روستوف پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که شمار کشته شدگان حمله پهپادی شب گذشته اوکراین به این منطقه، به ۵ نفر افزایش یافته است. لئونید پاسچنیک، رئیس منطقه‌ لوهانسک نیز امروز در بیانیه ای جداگانه گفته بود: در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملات پهپادی اوکراین به جمهوری خلق لوهانسک، یک نفر کشته و ۴ نفرنیز زخمی شده اند.