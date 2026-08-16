به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی هوشمندسازی کشاورزی و توسعه صادرات دانشبنیان استان، خواستار پیگیری و اقدام عملیاتی دستگاههای مرتبط از سازمان جمله جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان شد.
وی افزود: با توجه به اینکه این طرحها بهصورت پایلوت کشوری است، اقدامات و برنامهریزیهای مرتبط نیز باید متناسب با اهمیت و کشوری بودن طرح باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در اجرای طرحهای هوشمندسازی کشاورزی و توسعه صادرات دانشبنیان باید محوریت با مردم و بخش خصوصی باشد.
خلیلی ادامه داد: طرح پایش الکترونیکی بهبود فضای کسبوکار نیز در استان به صورت پایلوت کشوری اجرا میشود و رتبه استان در این خصوص از ۲۸ کشوری به ۷ ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به تمرکز وزارتخانهها و ریاست جمهوری بر طرحهایی که بهصورت پایلوت در استانها اجرا میشوند، لازم است مدیران و متولیان مربوط استانداردها را رعایت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل مجموعه کشت و صنعتهای استان بهعنوان بنگاههای اقتصادی را یادآور شد و گفت: کشت و صنعت مغان موظف است پردیس این مجموعه را راهاندازی و شرکتهای دانشبنیان را جذب و به سمت علمی کردن تولیدات خود حرکت کند.
خلیلی افزود: در راستای هوشمندسازی کشاورزی، تمرکز بر اجرای شهرکهای گلخانهای مورد تأکید است.
وی به اجرای طرح توسعه صادرات دانشبنیان در استان اشاره کرد و گفت: اردبیل جزو ۶ استان پرمرز در کشور بوده و یکی از پتانسیلهای کشور در راستای توسعه مبادلات مرزی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان گفت: در سال گذشته ۲۸۷میلیون دلار صادرات از استان اردبیل انجام شده که ۳۵میلیون دلار معادل ۱۲درصد شامل صادرات دانشبنیان است.
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