به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفریان جهرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز کشت کلزا در این شهرستان اظهار داشت: تاکنون کشت این محصول در سطح هفت هکتار از مزارع منطقه فولاد محله انجام‌گرفته و با توجه به اینکه این روستا در اقلیم سرد قرار دارد، آبیاری آن نیز صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در کشت این محصول از ارقام مرغوب وارداتی و تولید داخل استفاده‌شده به برخی از این ارقام اشاره کرد و گفت: بذور هیبرید زمستانه، ایکس پاور، نپتون، مارتن و آلمانی برخی از بذوری هستند که در اختیار بهره‌برداران قرارگرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی مهدی‌شهر با بیان اینکه تاکنون تعدادی از بهره‌برداران برای کشت این محصول استراتژیک اعلام آمادگی کردند به حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برای کشت محصول کلزا اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های ریزدانه کار و همچنین بذور مرغوب در اختیار بهره‌برداران قرارگرفته است.

جعفریان جهرمی با بیان اینکه تاکنون در برخی از مناطق مانند چیرو رودبار و میلو کشت کلزا انجام‌شده است تصریح کرد: در صورت استقبال بهره‌برداران ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهدی‌شهر زیر کشت این محصول استراتژیک می‌رود.

وی با بیان اینکه توسعه کشت کلزا یکی از سیاست‌های مهم کشور در راستای خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و به‌ویژه کلزا است، افزود: در استان سمنان و به‌ویژه در شهرستان‌های آن نیز این سیاست دنبال می‌شود و کشت محصول کلزا علاوه بر فولاد محله در منطقه چاشم مهدیشهر نیز در دستور کار قرار دارد.