اردوغان درگذشت جلال طالبانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با خانواده جلال طالبانی درگذشت وی را تسلیت گفت.

اردوغان در این تماس برای جلال طالبانی طلب مغفرت و برای خانواده آن مرحوم طلب صبر و شکیبایی کرد.

جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق عصر امروز (سه شنبه) در سن ۸۴ سالگی و در بیمارستانی در آلمان درگذشت.

وی متولد ۱۹۳۳ میلادی، رئیس جمهور عراق در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی و رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان بود.

طالبانی سیاستمداری کهنه کار بود که نامش با مبارزات برای ایجاد عراق فدرال رقم خورد. وی در زمانی که کشور عراق در بحران ناشی از اشغال تروریستهای بر بخش های زیادی گرفتار بود با بیماری دست و پنجه نرم می کرد.

وی طی سالیان گذشته در ایجاد پیوندهای دوستی میان طیف های مختلف نقش اساسی ایفا می کرد و در کاهش تنش بسیار تاثیرگذار بود. جلال طالبانی در ۱۲ نوامبر ۱۹۳۳ در روستای کلکان در شمال عراق دیده به جهان گشود.

طالبانی را یکی از بارزترین شخصیت های کُردی عراق معاصر می توان نامید که در میان کُردها به مام جلال معروف است و این نام از کودکی به علت ذکاوت و رفتار درست وی به جلال طالبانی داده شد.

وی در دانشگاه بغداد حقوق خواند و بعدها برای خدمت زیر پرچم به ارتش و سپس به حزب دموکرات کردستان به رهبری ملا مصطفی بارزانی پدر مسعود بارزانی ملحق شد.

وی مبارزاتش را در سال ۱۹۶۱ ضد دولت وقت آن زمان شروع کرد. در سال ۱۹۶۴ میان وی و مصطفی بارزانی اختلاف به وجود آمد و بعدها طالبانی جدا شد و در سال ۱۹۷۵ حزب اتحادیه میهنی را تشکیل داد. اتحادیه میهنی در سال ۱۹۹۶ با حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی درگیر جنگ شد که این درگیری در سال ۱۹۹۸ به دنبال توافقی در واشنگتن پایان یافت. پس از ۲۰۰۳ دو حزب اختلافات را کنار گذاشتند.

در سال ۲۰۰۵ به عنوان رئیس دولت انتقالی عراق و درآوریل ۲۰۰۶ از سوی پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب و در سال ۲۰۱۰ مجددا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

طالبانی در سال ۲۰۰۸ جراحی قلب موفقی انجام داد و در سال ۲۰۱۲ به دنبال سکته مغزی به آلمان منتقل شد که این موضوع درباره میزان توان وی درباره بازگشت مجدد به عرصه سیاسی شک و تردید ایجاد کرد.