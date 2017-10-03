تجمع هزاران نفر از شهروندان بارسلونا در مرکز شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی مداخله نیروهای پلیس و امنیتی اسپانیا در همه پرسی کاتالونیان و به خشونت کشیده شدن این همه پرسی، مردم بارسلونا دست به اعتصاب عمومی زدند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از صاحبان مشاغل از جمله تاکسی داران امروز دست از کار کشیدند و این مساله منجر به از دست رفتن پروازهای گردشگرانی شد که قصد عزیمت به فرودگاه این شهر را داشتند.

همچنین خبرها از تعطیلی مرکز شهر بارسلونا حکایت دارند.

سازمان های ملی کاتالونیا دلیل برگزاری چنین اعتصابی را اقدامات شکل گرفته در راستای قوانین اسپانیا علیه سازمان های برگزار کننده همه پرسی در این ایالت عنوان کرده اند.

خبرها حاکی از تجمع هزاران نفر از دانشجویان بارسلونا در مرکز این شهر است.

همچنین رونامه ال پایس اسپانیا از بسته شدن دستکم ۵۲ خیابان اصلی در بارسلونا خبر می دهد.

گفته می شود حمل و نقل عمومی در این شهر نیز تقریبا به حال تعطیل درآمده است.

این در حالیست که فرودگاه بارسلونا از انجام پروازهای خود سر زمان از پیش تعیین شده اعلام کرده است.

همچنین روزنامه های بارسلونا از تعطیل بودن تمامی کلیساها و موزه های این شهر خبر دادند.

لازم به ذکر است، کاتالونیا روز یکشنبه ۹ مهر شاهد برگزاری همه پرسی استقلال بود حال آنکه دولت مرکزی این اقدام را به رسمیت نمی شناسد.

اخبار تایید نشده حاکی از آن است که در این همه پرسی بیش از ۹۰ درصد شرکت کنندگان به استقلال کاتالونیا از اسپانیا رای آری داده اند.

همچنین مقامات محلی کاتالونیا اعلام کرده اند که میزان مشارکت در همه پرسی استقلال از اسپانیا بیش از ۵۰ درصد بوده است.

با این حال «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا می گوید: آنچه در کاتالونیا اتفاق افتاد، همه‌پرسی نیست، بلکه بر هم زدن نظم و کارایی کشور است.