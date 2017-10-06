زمان نمایش «رقص پا» را دوست دارم/ جنگیدن برای اکران مناسب

مزدک میرعابدینی کارگردان فیلم سینمایی «رقص پا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این فیلم به زودی در سینماهای کشور اکران می شود، گفت: معتقدم زمانی که یک فرد همه تلاش خود را برای به انجام رسیدن کاری انجام می دهد، باقی آن به سرنوشت و تقدیر بستگی دارد.

وی ادامه داد: همیشه دوست داشتم این فیلم در فصل پاییز اکران شود چرا که داستان به حال و هوای این فصل پاییز بسیار نزدیک است و از اینکه این فیلم در نهایت در پاییز اکران می شود بسیار خوشحالم.

کارگردان فیلم «خواب است پروانه» تاکید کرد: معمولا به خاطر متفاوت بودن سبک کارهای من، این آثار دیده نشده است و این اولین بار است که جنگیدم تا اکرانی را که می خواهم بدست آورم و این از نظر من یک موفقیت به شمار می رود.

میرعابدینی در پایان گفت: «رقص پا» قرار است هفته اول آبان ماه در گروه آزاد اکران شود و امیدوارم تبلیغات به گونه ای باشد که مخاطبان بیشتری فرصت بیشتری برای دیدن فیلم داشته باشند. این فیلم را بسیار دوست دارم و معتقدم که بهترین فیلمی است که تا بحال ساخته ام.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: محمدعلی وندی بازیگر، فیلمساز و معلم تئاتر، ناامید از مهاجرت به زادگاهش تهران بازگشته تا به همراه همسرش میترا صدری، نقاش، زندگی تازه ای را شروع کنند اما جستجو برای پیدا کردن خانه ای مناسب و کنجی آرام غیر ممکن به نظر می رسد. کودکی در راه است.

مزدک میرعابدینی، ندا صارمی منفرد، حمیدرضا پگاه، افسر اسدی، نگار عابدی، مهری سادات آل آقا، محمد فیروز شیبانی، نقی سیف جمالی، محمود نظرعلیان، سعید آرمند، عباس احمدی مطلق، محمدعلی نوروش، واهیک خچومیان، سام دانشور، نوید جهانزاده، نازیلا اقبال، مهرگان علوی، آسمان محمدبیگی، آمیتیس معمارپور، رها دوراندیش بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

از دیگر عوامل «رقص پا» می توان به دستیار اول و برنامه ریز: چاوش هنرآموز، موسیقی: بابک میرزاخانی، صدابردار: طاهر پیشوایی، طراح صحنه و لباس: ندا صارمی منفرد، طراح گریم: محمد قومی، مجری طرح و تدوین: پگاه احمدی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری طراحی، ترکیب صدا: علیرضا علویان، تهیه کننده: محمد احمدی، نویسنده و کارگردان: مزدک میرعابدینی اشاره کرد.