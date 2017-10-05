هافبک پرسپولیس به بازی با استقلال خوزستان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت هافبک پرسپولیس در تمرینات اخیر این تیم باعث نگرانی کادر فنی سرخپوشان پایتخت شده بود. فرشاد احمدزاده که برای جلوگیری از تشدید مصدومیتش بطور انفرادی تمرین می کرد بار دیگر مورد معاینه کادر پزشکی پرسپولیس قرار گرفت.

از قرار معلوم دوران نقاهت هافبک پرسپولیس کوتاه مدت است و با انجام چند جلسه فیزیوتراپی می تواند از شنبه هفته آینده در تمرینات گروهی حاضر شده و پا به پای سایر هم تیمی هایش کار کند. بنابر این برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در صورت صلاحدید می توان از فرشاد احمدزاده در ترکیب سرخپوشان برای بازی با استقلال خوزستان استفاده کند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.