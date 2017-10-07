بیژن ذورالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی دو بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل توگو گفت: حضور مقتدرانه تیم ملی فوتبال در رقابت های مهم و بزرگ جام جهانی، هدف اصلی کی روش خواهد بود. نباید راه تیم ملی را با اولین بازی تدارکاتی که مقابل تیم نه چدان قدرتمند توگو تشخیص داد.

وی در ادامه افزود: باید چند بازی تدارکاتی دیگر انجام دهیم تا بتوانیم از تاکتیک های جدیدی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده است آنالیز داشته باشیم. این تیم نیازمند ستفاده از راهکارهایی است تا بتواند بهترین عملکرد را رقم بزند. الان نباید اظهار نظر فنی درباره این دیدارها کرد.

مربی اسبق تیم ملی درباره ضعف های فنی تیم ملی ایران که باید پیش از بازی های جام جهانی مرتفع شود گفت: کی روش بهتر از همه می داند که در مالکیت توپ و رساندن آن به مهاحمان خود ضعف داریم. تیم ملی نیاز به حل این مشلات با بازیکنان جدید خود دارد. فکر می کنم به همین خاطر هم دیدیم که کی روش می خواست بازیکنان جدید را آزمون و خطا کرده تا به ترکیب ایده آل خود برسد.