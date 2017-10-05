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۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

شب شعر عاشورایی «عطش عشق» در یزد برگزار شد

شب شعر عاشورایی «عطش عشق» در یزد برگزار شد

یزد ـ شب شعر عاشورایی عطش عشق با همکاری کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد، شورای شهر حمیدیا، مؤسسه ادبی یادداشت نو و کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س) در مجتمع فرهنگی و هنری امام علی(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی یزد، در این مراسم ادبی که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر یزد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی یزد و اعضای شورای شهر حمیدیا برگزار شد، جمعی از شاعران یزدی به قرائت اشعار خود پرداختند.

رقیه دوست فاطمی‌ها، مدیر کل اداره کتابخانه‌های عمومی استان یزد در این محفل ادبی گفت: سرودن شعر شاید از طریق آموختن و ممارست امکان‌پذیر باشد ولی جوششی که در درون شاعر ایجاد می‌شود و منجر به خلق مضامین بلند می‌شود، امری غیراکتسابی و نعمتی خدادادی است.

وی، سرودن اشعار عاشورایی را موهبتی الهی برای شاعران اهل بیت (ع) دانست و خاطرنشان کرد: شعر فاخر، یکی از ابزارهای مهم در تعالی فرد و سوق دادن جامعه به سمت اهداف والای انسانی و اسلامی است.

سید فضل‌الله طباطبایی ندوشن، سید محمود الهام‌بخش، افسانه نوری، علی اکبر سلیمانی، محمدصادق خدایی، سید احمد مغربی، علی اصغر سپهر و حمید وفایی شاهی، از شاعرانی بودند که سروده‌های آیینی خود را در رثای سالار شهیدان برای حاضران قرائت کردند.

از برنامه‌های دیگر این مراسم، مرثیه‌خوانی گروه سرود «عاشقان ولایت» همچنین نوحه خوانی هیئت عزاداری محله «رحمت‌آباد» بود.

کد مطلب 4105667

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