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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

واکنش نماینده اردکان به گفتگوی یک منبع آگاه با مهر

واکنش نماینده اردکان به گفتگوی یک منبع آگاه با مهر

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، نسبت به گفتگوی روز گذشته یک منبع آگاه با مهر درباره وضعیت یکی از عوامل فتنه ۸۸ واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش، نماینده اردکان با ارسال متنی به خبرگزاری مهر، به گفتگوی روز گذشته یک منبع آگاه با مهر واکنش نشان داده و با تکذیب گفته های وی مبنی بر عدم اعمال محدودیت دوباره برای یکی از عوامل فتنه ۸۸،  بر اعمال محدودیت ها تاکید کرده و نوشته است: به نظر می رسد این اعمال محدودیت ها کار نیروهای خودسر بوده که با تذکر مسئولان مافوق منصف و نکته سنج خواسته اند رفع مشکل کنند.

وی با تاکید بر اینکه از اصلاح رویه ها استقبال می کنیم، افزود: اگر بیش از این اصرار بر قلب و کتمان مطالب و جعل خبرهای غیرواقعی برای تبرئه برخوردهای خودسرانه باشد، علیرغم میل باطنی توضیحات بیشتری را ارائه می دهیم.

کد مطلب 4105888

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