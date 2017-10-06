ساکت: شرکت توسعه پاسخی به واگذاری زمین کمپ نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت درباره آخرین وضعیت کمپ تیم‌های ملی گفت: زمین شماره دو در حال آماده شدن است. توافقات لازم برای ترمیم زمین شماره یک هم انجام شده تا بتوانیم آنرا بازسازی کنیم. دغدغه‌های کارلوس کی‌روش در این ارتباط درست است.

وی افزود: تجهیز مرکز الیت بازیکنان فوتبال هم در دستور کار است که الگوی فنی کی روش است. این ساختمان یک مرکز کامل بدنسازی با سالنهای مجهز خواهد بود که تیم بزرگسالان به طور موقت از بخشی از آن استفاده می کند.

دبیر فدراسیون فوتبال یادآور شد: در بخش نرم افزار هم تلاش برای برقراری ارتباط بین تیم های پایه با تیم بزرگسالان صورت گرفه است تا بتوانیم از اصول پیشرفته کی روش استفاده کنیم.

ساکت ادامه داد: در بازی های تدارکاتی هم اتفاق خوبی افتاده است و در یکی دو ماه اخیر بازی با فرانسه، مکزیک، ارمنستان و عمان برای تیم جوانان در برنامه بود. فدراسیون فوتبال به رده های پایه توجه ویژه دارد تا بازیکنانش به سطح آمادگی و تجربه بالا برسند. ما در فوتبال استعدادهای زیادی داریم ولی سطح زیرساختهای ما پایین است. تمرکز فدراسیون فوتبال روی زیرساخت مرکز ملی فوتبال است.

وی درباره آخرین وضعیت قطعه زمینی که قرار بود در مرکز ملی به فدراسیون فوتبال واگذار شود، تصریح کرد: باتوجه به اینکه شرکت ملی توسعه و تجهیز باید پاسخگو می بود، هنوز این زمین واگذار نشده است. وزیر ورزش دستور واگذاری این زمین را داده است و حتی نامه مربوطه هم ارسال شده است ولی شرکت توسعه هنوز آنرا عملیاتی نکرده است. ما هفته گذشته هم این بحث را پیگیری کردیم. امیدواریم با نظر مثبت وزیر ورزش این موضوع عملی شود.