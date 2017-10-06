دو شعبه جدید بانک پارسیان در شهر اندیشه شهریار و قشم افتتاح شد

به گارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، سیصد و پانزدهمین شعبه بانک پارسیان درشهراندیشه شهریار با حضور اعضای شورای شهرشهریار و همچنین مهندس خسروانی، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی و دیگر مدیران بانک پارسیان و جمعی از صاحبان کسب و پیشه در اندیشه شهریار برای خدمت رسانی به مردم افتتاح شد.

مهندس وکیلی، عضو شورای شهراندیشه درآیین افتتاح این شعبه،گفت: امید می رود حضور بانک پارسیان در این منطقه موجب رونق بیشتر تولید و کسب وکار مردم شود و همان گونه که این بانک از سال های دور تاکنون نام نیکی از خود به یادگار گذاشته، درسال های آتی نیز اخلاق گرایی و مشتری مداری این بانک موجب شود تا مردم با سهولت بیشتری از خدمات بانک پارسیان بهره مند شوند.

مهندس خسروانی عضو هیات مدیره بانک پارسیان نیز، با عرض تسلیت فرارسیدن محرم و شهادت سالار شهیدان، یاد تمامی رهروان راه عشق که در مسیر آزادی گام برداشتند و همچنین تقارن دهه محرم با تشییع پیکر شهید حججی را گرامی داشت.

وی افزود: بانک پارسیان با تکمیل زنجیره ارزش مدارانه خدمات درقالب سوپرمارکت های مالی ، مشتریان را از مراجعات مکرر برای درخواست های مالی بی نیاز می کند و همچنین با دراختیارداشتن بخش عمده ای از خدمات کارتخوان‌ها که توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ارائه می‌شود، تلاش می‌کند تا مطابق استاندارهای روزدنیا خدمت رسانی به مردم داشته باشیم.

معاون اجرایی بانک پارسیان در ادامه بیان کرد: بانک پارسیان درحوزه تامین مالی علاوه براینکه از محصولات متعارف شبکه بانکی درقالب تسهیلات تعهدات عمل می‌کند، این آمادگی را دارد که به شهروندان اندیشه خدمات بیشتری ارائه کند و ظرفیت‌هایی برای شخصی سازی بنگاه های متوسط و بزرگ درقالب بانکداری شرکتی فراهم شده که دربلوغ حوزه خدمات از مفهوم مشتری مداری پا را فراتر گذاشته و به مرحله تبدیل شدن به یک شریک تجاری رسیده‌ایم.

وی اضافه کرد: بنابراین تصورمان این است که سود ما درجایی است که مشتریان منتفع شوند، به همین دلیل شرکت‌های زنجیزه ارزش درحال توسعه هستند .

خسروانی ادامه داد: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به گواهی مستندات سازمان بورس و بازار مالی کشور یکی از مقتدرترین شرکت‌های تامین سرمایه در کشور است، بیمه پارسیان به گواه رتبه‌بندی‌های معتبر کشور بزرگترین بیمه خصوصی ایران، آن دیگر شرکت‌هایی مانند کارگزاری و صرافی نیز آمادگی ارائه خدمت درقالب زنجیره به هم پیوسته‌ای هستند که مشتریان بانک را از مراجعات مکرر بی نیاز می‌کند و این مسیری است برای بالابردن کیفیت خدمات و بیانگ این نکته که عزم بانک برای بهره مندی از تمام ظرفیت‌های ممکن جدی است.

پرویزیان: رسالت بانک پارسیان، ایجاد اشتغال، توسعه و رونق تولید و کسب و کار است

با حضور مهندس نصری، فرماندارقشم؛ مسئولان منطقه آزاد، دیگر مسئولان لشگری وکشوری،کسبه و تجارشهرستان قشم و دکتر پرویزیان، مدیرعامل؛ مهندس خسروانی، عضوهیات مدیره بانک پارسیان و دیگر مدیران این بانک، ۳۱۶ مین شعبه بانک پارسیان درشهرستان قشم درتاریخ ۱۱مهرماه افتتاح شد.

مهندس نصری، فرماندار قشم درآیین افتتاح شعبه بانک پارسیان، با اشاره به اینکه بانک و بانکداری امسال مزین است به شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و اهمیت فراوانی دارد، گفت: یکی از بانک‌هایی که مسیر توسعه و نزدیک شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را هموارکرد، بانک پارسیان است و امروزبا افتتاح شعبه بانک پارسیان در شهر قشم، خدمات ارزشمند این بانک در مسیر پیشرفت و آبادانی منطقه قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک پارسیان در آیین افتتاح سیصد و شانزدهمین شعبه بانک پارسیان کشور در قشم، این جزیره را پایگاه مهم ترانزیتی و استراتژیک کشور در زمینه حمل و نقل بین‌المللی خواند و خواستار استفاده بهینه از ظرفیت این جزیره در حمل و نقل ترکیبی شد.

وی، موقعیت ژئواستراتژیک قشم را فرصتی مناسب برای توسعه «بنکرینک»، فولاد و سایر صنایع دریایی و نفت و گاز دانست و اضافه کرد که باید از جذابیت های سرمایه گذاری در قشم به منظور ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده شود.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اﻓﺰود: در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی دراداﻣﻪ گفت : در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ خواهد شد ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

پرویزیان، بانک‌های ایرانی را بانک‌هایی با توانمندی بالا در سطوح بین‌المللی توصیف کرد و افزود: در صورت فراهم شدن شرایط به منظور حضور بانک ها در عرصه های بین المللی و عرض اندام آنان، می توان به جایگاه های قابل قبولی در نظام بانکی جهانی دست یابیم.

وی، با بیان اینکه بانک پارسیان به عنوان بانکی موثر در دوران تحریم‌ها توانست خدمات بسیار ارزشمندی به فعالین اقتصادی ارائه کند، افزود: این بانک یکی از پیشروترین بانک ها در زمینه ارائه خدمات POS به مشتریان در کشور است که در زمان تحریم‌ها توانست خدمات ارزنده ای را به تجار و فعالیت اقتصادی ارائه دهد.

مدیرعامل بانک پارسیان توسعه کیفی خدمات شعب بانک پارسیان را از جمله اهداف و برنامه های آتی این بانک برشمرد و تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش‌های پالایشگاه، پتروشیمی، نفت و گاز، حفاری چاه نفت، توسعه حمل و نقل جاده ای کشور و کمک به حل مشکلات زیست محیطی در کشور از جمله مهمترین برنامه های این بانک در راستای عمران و آبادانی ایران اسلامی است.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با حمایت بانک پارسیان، مجتمع عظیم «گندله سازی» «سنگان» به تولید آزمایشی رسید و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی آغاز به کار این کارخانه را عاملی مهم در راستای اشتغال در کشور دانست و اضافه کرد که این مهم نقشی اساسی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و موسسات اعتباری ﺧﺼﻮﺻﯽ خاطرنشان کرد: ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﺰء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ادامه خسروانی، عضو هیات مدیره بانک پارسیان نیز در این مراسم،گفت : بانک پارسیان، بانکی با استانداردهای بالا در سطح کشور است و تنوع ارائه خدمات و محصولات دربانک پارسیان همواره مثال‌زدنی بوده و هست و به همین دلیل ما خود را کارمند مشتریان‌مان می‌دانیم و به این موضوع افتخار می‌کنیم.

خسروانی همچنین از رقم بالای اعطای وام های قرض الحسنه این بانک خصوصی به عنوان نقطه عطفی در کارنامه بانک های خصوصی کشور یاد کرد و افزود: بیشترین میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بانک پارسیان انجام گرفته است.وی خاطرنشان کرد: حضور بانک پارسیان در قشم می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه کشور و بخصوص جزیره قشم را فراهم کند.