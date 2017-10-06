به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در پایان هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول با 13 امتیاز در رده سوم قرار دارد و یکی از شانس های اصلی صعود به لیگ برتر است. با این حال این تیم با شکست برابر اکسین البرز کمی از رقابت با صدرنشین فاصله گرفت.

فرهاد صنیعی فر مالک باشگاه نساجی مازندران که در کرج و از نزدیک شاهد باخت یک بر صفر تیمش بوده است در این ارتباط گفت: آلمانی ها یک ضرب المثل جالب دارند که می گوید آموختن از شکست تضمین پیروزی های آینده است. امیدوارم بچه های ما هم از این باخت مقابل اکسین درس خوبی گرفته باشند و در دیدارهای بعدی آن را به کار بگیرند و برنده از زمین خارج شوند.

وی ضمن تقدیر از تشویق تیم بازنده توسط هواداران نساجی مازندران در پایان بازی با اکسین البرز یادآور شد: این فرهنگ جدید یا حداقل نادری در فوتبال ایران است که تماشاگران خونگرم و فهیم نساجی مازندران در پایان این مسابقه به نمایش گذاشتند و پس از باخت به تشویق تیم ما پرداختند. داشتن چنین هواداران با معرفت و فهیمی مایه افتخار من است.

صنیعی فر در ادامه در خصوص تیم های پایه ای نساجی مازندران نیز گفت: خاک قائم شهر و اساسا مازندران فوتبال خیز است. استعداد فراوان است و نوجوانان و جوانان این خطه فقط کمی نیاز به توجه بیشتری دارند.

مالک باشگاه نساجی مازندران افزود: استراتژی باشگاه ما حمایت جدی از تیم های پایه ای است. برنامه های خوبی به همراه علی امیری مدیرعامل باشگاه داریم که به کمک عباس محمدعلیپور و سید حسین سید صالحی مسئولان تیم های پایه ای یک نسل طلایی از جوانان نساجی مازندران بسازیم و بر همین اساس اردویی هم در تهران برگزار کردیم که بسیار مفید بود.

صنیعی فر در پایان خاطر نشان کرد: به شخصه حساسیت خاصی روی جوانان و امیدهای باشگاه دارم و از مهدی پاشازاده هم خواستم از بچه های رده پایه ای استفاده کند کمااینکه هم اکنون نیز چند جوان مستعد کنار تیم بزرگسالان تمرین می کنند. انشالله در آینده از آنان بیشتر خواهید شنید.