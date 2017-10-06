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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۸

با آزادسازی ۱۸۰۰ کیلومتر مربع؛

عملیات ارتش سوریه در حومه شرقی حمص پایان یافت

عملیات ارتش سوریه در حومه شرقی حمص پایان یافت

یک منبع نظامی وابسته به ارتش سوریه اعلام کرد که عملیات‌های ارتش در حومه شرقی حمص با آزادسازی منطقه ‌ای به وسعت ۱۸۰۰ کیلومتر مربع به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، منبع نظامی سوری عنوان کرد که عملیات‌های ارتش سوریه در شرق استان حمص با آزادسازی ده‌ها شهرک و روستا به پایان رسید.

طبق اعلام منبع مذکور، ارتش سوریه امروز جمعه با تصرف آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش در حومه شرقی استان حمص، منطقه‌ ای به وسعت ۱۸۰۰ کیلومتر مربع را آزاد کرد.

همچنین ارتش سوریه به کمک نیروهای متحد خود در محور دیرالزور نیز موفق شد وارد شهر المیادین شود.

تنها شهر باقی مانده در اشغال گروه تروریستی داعش «البوکمال» واقع در مرز عراق است.

وزارت دفاع روسیه دیروز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای سوریه نزدیک به ۹۰ درصد از مناطق تحت اشغال داعش را آزاد کرده‌اند.

کد مطلب 4106197

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