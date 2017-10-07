همکاری مشترک پدافند غیرعامل و سازمان بسیج مستضعفین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی در نشست فرماندهان بسیج وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور در محل سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم و عرض تسلیت بمناسبت ایام عاشورای حسینی و عزای اباعبدالله الحسین گفت: علی رغم همه مشکلات و فشارها و تهدیدات و آسیب ها وضعف هایی که در کشور وجود دارد و تحولاتی که ما با آن مواجه هستیم مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) همواره در کلامشان موج میزند و اصرار دارند که بتوانیم به مردم وجامعه دستگاه های اجرایی کشور امید، شور و نشاط و نگاه انقلابی تزریق کنیم.

بسیج، یک نهاد انقلابی و رشد کرده در متن مردم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: از بسیج که یک نهاد انقلابی و کاملا رشد کرده در متن مردم می باشد این انتظار می رود که این روحیه و تدبیر را عمل نماید.

سردار جلالی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره تلاش زیادی می کنند که تصویری کلان که نظام و انقلاب و تهدیدات پیش رو در آن قرار دارد را به ما نشان دهند و تاکید میکنند که مسئولین به نحوی درگیر مسائل جاری و اجرایی کشور نشوند که از مسائل اصلی و اولویت های اساسی کشور غافل شوند.

روحیه بسیجی، راهکار عبور از تنگناها و دشواری ها

وی افزود: اینکه مقام معظم رهبری میفرمایند ما در پیچ و گردنه تاریخی هستیم ناشی از آن است که به ما نشان بدهند و بگویند که کسانی که در این مسیر حرکت می کنند و عموما همه ملت و در راس آن بسیج و نیروهای انقلابی هستند، خسته و مأیوس و کم انگیزه نشوید و شور انقلابی و روحیه بسیجی را از دست ندهید بلکه با انگیزه ادامه بدهید و در شرایط دشوار و تنگناه ها همین روحیه بسیجی است که کارکردش را نشان می دهد.

وظیفه بسیج، شناخت تهدیدات دشمن و واکنش به موقع

جلالی گفت: در جریانات کلی کشور شاهد آن هستیم که در برابر جریان و تفکر انقلابی که توسط رهبر معظم انقلاب طرح ریزی و هدایت و برنامه ریزی میشود، یک روحیه غیرانقلابی با نگاه مثبت به غرب و تسهیل کننده نگاه غربی ها در داخل کشور ایجاد شده که طبیعتا وظیفه ما بعنوان بسیج و رهروان راه ولایت این است که شرایط را بشناسیم و ببینیم با چه مشکلاتی مواجه هستیم و دشمنان ما در حال انجام چه کارهایی علیه ما هستند و در صورت تشخیص به موقع و درست می توانیم به وظیفه خودمان عمل کنیم.

وی افزود: یکی از ویژگی هایی که برای بسیج و تفکر بسیجی در کلام رهبر معظم انقلاب موج میزند، دشمن شناسی است و بسیجی باید دشمن و تهدید را به موقع تشخیص دهد و سر بزنگاه ها خواب نماند و به موقع موضعگیری و مقابله کند.

سردار جلالی خاطر نشان کرد: موضوع تهدید شناسی یک بحث بسیار جدی است که اگر صحبت های رهبر معظم انقلاب را تحلیل محتوا کنیم می بینیم یک بخش عمده ای از قالب موضوعاتی که ایشان برشماری و تذکر داده اند مربوط تشخیص و هشدار و آماده باش در برابر تهدید می باشد که در شقوق و راه حل های مختلف بیان می فرمایند.

تهدید هوشمند، استراتژی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز ما در یک رویارویی کامل و همه جانبه با آمریکای جهانخوار در طیف ها و لایه های مختلف درگیر هستیم و اگر بخواهیم تهدیداتی که علیه کشور ما در حال بکارگیری می باشد اشاره کنیم باید بگوییم که طیف تهدیدات هوشمند علیه کشور ما بکارگیری شده است و امروزه دیگر نمیتوان فقط به یک تهدید اشاره کرد و گفت دیگر تهدیدات متوجه ما نمی باشد.

وی افزود: استراتژیست های آمریکایی می گویند که تهدید تک گزینه ای علیه جمهوری اسلامی قابل پیاده سازی نیست و باید رویکرد طیفی و استراتژی همه جانبه علیه ایران بکار گرفته شود وبر این همه جانبه بودن تهدیدات تاکید دارد، یعنی اینکه ما با طیفی از انواع تهدیدات روبرو هستیم.

سردار جلالی گفت: از تهدیدات هوشمند دو واژه حداکثربهروه وری و هم افزایی در جهت حداکثر سازی مؤلفه های قدرت علیه کشور ما استخراج و بکار گرفته میشود که بیشترین هم افزایی و کارایی را داشته باشد.

وی افزود: البته این ها همه تلاش های دشمن می باشد که ممکن است در خیلی موارد موفق نشود و ما در بازخوانی نقشه دشمن و نگاه به تهدیدات می بینیم که دشمن تلاش می کند که حداقل ۶-۷ مؤلفه تهدید علیه ما بصورت همزمان بکار گیرد.

جنگ اقتصادی، اولویت اول آمریکا علیه کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: اولویت اول تهدیدات آمریکایی ها علیه کشور ما جنگ اقتصادی است که به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) جنگ اقتصادی صحنه اصلی جنگ است.

وی افزود: نمی توان گفت که مؤلفه های جنگ نرم و نظامی علیه کشور ما تعطیل شده است و در واقع حضور شناورهای آمریکایی ها در منطقه و تقویت پایگاه های نظامیشان و عربده کشی های آقای ترامپ به نوعی بیان کننده این است که هنوز گزینه نظامی علیه ما وجود دارد اما ممکن است در اولویت نباشد و یکی از شرایطی که می تواند این اولویت را تغییر دهد میزان آمادگی ما در برابر تهدید است که هرچه منسجم و آماده و قوی تر باشیم، اولویت نظامی به عقب تر میرود و شکل تهدید عوض می شود.

سردار جلالی یکی از تهدیدات جدی علیه کشور را جنگ اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: امروز مدرنترین و پیچیده ترین جنگ اقتصادی علیه کشور طراحی و در حال اجرا می باشد که اگر هر کشوری بجای جمهوری اسلامی بود که بخشی از این تهدیدات علیه آن اتفاق می افتاد تمام ساختارهای حکومتی اش بهم میریخت و آسیب های جدی میدید.

وی افزود: جنگ تمام عیار اقتصادی کلمه ای کامل و جامع ای است که مقام معظم رهبری مطرح کردندو در ۵-۶ سال گذشته رهبر معظم انقلاب همواره موضوعات اقتصادی را در تیتر شعار سال گذاشتند و عنصر هماهنگ کننده همه مؤلفه های قدرت ملی را بر این محور تنظیم و تعریف کردند ولی متأسفانه هنوز اقدامات جدی که ایشان انتظار دارند در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

جلالی گفت: به نظر بنده هنوز جنگ اقتصادی درست تعریف نشده است و خیلی از مسئولین معتقد هستند که همین اقدامات جاری اقتصادی که انجام میدهند کفایت میکند و می شود اسم این اقدامات را اقتصاد مقاومتی گذاشت. اما واقعیت جنگ اقتصادی ماهیتی فراتر از اقتصاد دارد و اینکه فکر کنیم اقتصاددان ها باید جنگ اقتصادی را اداره و هدایت کنند به اندازه زیادی انتظار مالایطاق از اقتصادیون می باشد چرا که اساسا اقتصادیون در نظام درسی و مطالعاتیشان هیچ گاه جنگ و تخاصم در عرصه اقتصاد را نمی خوانند بلکه بیشتردر حوزه تقابل و رقابت و برتری مزیت های اقتصادی کار می کنند.

وی ادامه داد: به دلیل عدم شناخت درست و حسابی ابزار و اجزاء این عرصه، تعریف جنگ اقتصادی در کشور به اندازه زیادی بلاتکلیف مانده است و انتظار رهبرمعظم انقلاب در این عرصه تشکیل یک ساختار دفاعی در برابر جنگ اقتصادی می باشد که بتوانیم تمام اندیشه ها و تدابیر و راهبردها و دکترین تهاجمی دشمن را بشناسیم و بتوانیم اقدام کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در یک تعریف کلی در تهدیدات غیر نظامی به طور مستقیم و مشخص از ابزار نظامی استفاده نمی شود و بعضا ترکیبی از تهدید نرم و نیمه سخت علیه کشور بکارگیری می شود و ابزارهای سیاسی، امنیتی، روابط بین الملل، مقررات و پروتکل ها و ساختار ها و قوانین بین المللی نقش کاملا جدی و اثرگذاری دارند و آمریکایی ها این روش را "فشار برای تحمیل اراده" یا( P۲C) نام گذاری کرده اند که به نوعی از تمام عناصر و ابزارهای مختلف و ظرفیت هایی که علیه یک کشور می توان بکار گرفت در جهت پذیرش تحمیل اراده خود به کشور مورد نظر استفاده می کنند.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: اگر از مجموعه ای بخواهیم انتظار داشته باشیم که یک تصویر واقعی از جنگ اقتصادی و الگوی درست و اساسی برای دفاع اقتصادی ارائه کند، علی القاعده باید از ظرفیت های بسیج باشد؛ منظورمان از بسیج، بسیجی شخصی است که طبق تعریف جامع رهبر معظم انقلاب، دلسوز نظام باشد و اولویت هایش، اولویت های انقلاب باشد و اگر انقلاب آسیب ببیند ناراحت و اگر پیروز می شود، خوشحال شود.

وی افزود: از مجامع بسیج تخصصی، اساتید، اقتصاددانان انتظار میرود که تعریف درست و دقیقی از ماهیت و شکل و چارچوب جنگ اقتصادی و همچنین تعریف دقیقی از دفاع اقتصادی ارائه کند.

تکنولوژی و سرمایه های مالی، ابزار جدید برای نفوذ

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نفوذ را گام اول چرخه "استراتژی فشار برای تحمیل اراده" (p۲c) دانست و تصریح کرد: نفوذ دارای ظاهری زیبا و فناورانه دارد که در قالب های تکنولوژی و سرمایه های مالی با الگوهای تسلط و وابسته سازی بر کشورها و دستگاه های اجرایی ورود پیدا می کند و نباید تعریف ما از نفوذ صرفا عناصر جاسوسی پیچیده باشد.

وی افزود: سرمایه گذاری های خارجی عمدتا شرایط و مشوق ها، استاندارها و قوانین و مقرراتی به همراه خود دارد که غربی ها اسم قوانین را مسیرهای تسهیل کننده سرمایه و تکنولوژی خارجی می نامند که با یک نگاه تهدیدشناسانه متوجه خواهیم شد که وابسته سازی دستگاه های اجرایی به منابع و تکنولوژی خارجی محور این کار قرار دارد.

جلالی گفت: وابسته سازی از طریق قوانین، مقررات، الزامات، استانداردها و پروتکل ها با ظاهری کاملا مشروع و قانونی گام دوم چرخه "استراتژی فشار برای تحمیل اراده" می باشد که این مدل تهدیدات از لحاظ قانونی روی مرز قانون حرکت میکند و به سادگی نمی توان قانونی یا غیرقانونی بودنش را تشخیص داد و غربی ها خواهان جایگزینی قوانین و مقررات تسهیل کننده نفوذ بجای آن دسته از قوانین و مقرراتی که قابلیت بازدارندگی دارد، هستند.

وی افزود: تعهدات و مقررات بین المللی در کنار یکدیگر بصورت شبکه ای به یکدیگر متصل و دارای روح واحدی هستند که عمدتا جنبه ها و موضوعات سیاسی را دنبال می کند.

سردار جلالی مقررات مالی fatf را کاملا سیاسی دانست و تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل که خود تروریسترین کشورهای جهان هستند به عنوان عضو ناظر fatf بر کشورهای عضو این سازمان نظارت میکنند که به تروریسم کمک مالی نشود، که این واقعا مسخره است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکایی ها با قراردادن قطعاتی بنام ایمپلنت (electronic device) بصورت سخت افزاری و نرم افزاری می توانند سیستم مورد نظر را رصد، و در زمان های عادی از دستگاه ها و سخت افزارها اطلاعات دریافت و در زمانی که لازم است سیستم را تخریب کنند.

وی افزود: با بررسی های انجام شده به این جمع بندی رسیده ایم که در تمام تجهیزات الکترونیک و فناورانه نظام اشراف و کنترل مدیریت اطلاعاتی و عملیاتی بصورت ثابت و نهادینه شده وجود دارد.

جلالی ادامه داد: تجهیزات و فناوری های مدرن که دارای سیستم عامل هوشمند هستند علاوه بر کارکرد مفید و مثبت خود، قابلیت ارسال گزارش کارکرد دستگاه و کنترل از طریق سیستم عامل به آدرس هایی که بصورت دقیق و فنی در آنها تنظیم شده است می دهد که فقط متخصصین این حوزه به این مسائل آگاهی دارند.

لزوم هوشمندی در امضاء قراردادهای بین المللی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تعهد ایران به معاهده آب و هوایی پاریس را بر خلاف برنامه ریزی های سند چشم انداز و برنامه ششم دانست و تصریح کرد: بر اساس تعهداتی که سازمان محیط زیست در این معاهده پذیرفته است، باید تا ده سال آینده همه منابع سوخت فسیلی را به سوخت خورشیدی تبدیل کنیم و در صورت عملی نشدن این تعهد به کشورهای عضو این معاهده مالیات پرداخت کنیم در صورتی که ما کشوری هستیم که بخش زیادی از منابع انرژی ما از طریق سوخت های فسیلی تامین می شود و دلیلی ندارد کشوری که بخش زیادی از سرمایه اش منابع نفتی است به نفع کشورهایی که ذخایر نفتی ندارند این معاهده را امضا کند؛ لذا باید به این مسائل هوشمندانه و با دقت نگاه کنیم.

سردار جلالی افزود: دشمنان با طراحی شبکه ای و بهم پیوسته و با تنظیم مقررات فنی و الزامات حقوقی در صدد تحمیل خواسته های خود به ما هستند که با یک تحلیل جامع و کامل می توان مفهوم تهدید غیر نظامی را متوجه شد و لازم است همه تهدیدات در کنار هم چیده و تنظیم شود و با یک دید کلی تهدید را تشخیص دهیم.

وی افزود: تهدیدات غیر نظامی دارای ظاهری زیبا و بسیار قانونی و شیک و مدرن می باشد که بصورت شبکه ای در قالب قانون و مقررات بهم وصل شده و از این طریق می توانند اعمال فشار و تحمیل اراده کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: طبق فرموده و تذکر مقام معظم رهبری، باید همه در حوزه های مختلف تهدیدشناس باشند و قبل وقوع حادثه، پیشدستانه تهدید شناسایی شود و راهکارها و راه حل های لازم ارائه گردد.

سردار جلالی، بسیج، دستگاه های اجرایی کشور و سازمان پداند غیرعامل را به سه ضلع یک مثلث تشبیه کرد و گفت: فصل مشترک این سه مجموعه این است که طبق وظیفه ذاتی هر دستگاه مأموریت و وظایف خود را طرح ریزی و بر نامه ریزی میکند که در ذات این وظایف، به نوعی بسیار پیچیده لایه هایی از تهدید گنجانده و تعبیه شده است که اولین انتظار این است دستگاه های اجرایی در استفاده از فناوری و سرمایه خارجی بسیار هوشمندانه و با چشم باز عمل کند و تهدیدات را بشناسد و از قابلیت ها و فرصت های نهایت استفاده را ببرد و با تهدیدات مقابله کند.

وی افزود: ما معتقدیم که این کشور و همه زیر ساخت های ارتباط و انرژی و حمل و نقل و ... به امام زمان(عج) تعلق دارد و مصون سازی و استحکام بخشی کشور امام زمان را در دستور کار خود قرار داده ایم که این یک نگاه ولایی و بسیجی به موضوع پدافند غیرعامل است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بسیج را یک ظرفیت عظیم انقلابی و موتور انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: بسیج اصلی ترین نقش در برابر تهدیدات دشمن دارد و هر جا که لازم باشد در برابر تهدیدات موضعگیری می کند و در وسط میدان در برابر دشمن حضور دارد.

سردار جلالی گفت: بسیج دارای رتبه و سطح بندی می باشد و شهدایی مانند باکری و همت و حججی در سطح بالای این رتبه بندی قرار دارند و در سطوح پایین تر هر کسی که دلسوز نظام و مدافع انقلاب بوده و برخی صفات سلبیه مانند اشتهار به فساد و ... نداشته باشد بسیجی است.

وی افزود: وظیفه بسیج دفاع از انقلاب اسلامی در عرصه ها و صحنه های مختلف نظامی و جنگ نرم است و اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند ما در حال کشیدن و زدن شمشیر با دشمن هستیم به این معنی می باشد که ما الان هم در حال جنگ با دشمن در شکل و مدل دیگری هستیم.

سردار جلالی خاطر نشان کرد: بر اساس ماموریت سازمان پدافند غیرعامل ما به دنبال تحقق خواسته های رهبر معظم انقلاب با استفاده از همه‌ی ظرفیت ها و قابلیت های بسیج در دستگاه های اجرایی هستیم.

تفاهم نامه سازمان پدافند غیرعامل با بسیج در ۷ محور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد تفاهم نامه بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان بسیج مستضعفین خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در هفت حوزه مشترک با بسیج و دستگاه های اجرایی تعریف شده است که فرهنگ سازی و آموزش در جهت ترویج و تبلیغ و تهدید شناسی، آشنایی با انواع روش ها و رویکردهای دفاع، از مفاد این تفاهم نامه می باشد که در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل در قالب همایش، جلسات و کارگاه های آموزشی برای بسیجیان و کارکنان دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد.

سردار جلالی افزود: محور سوم این تفاهم نامه ساماندهی عناصر بسیجی دستگاه های اجرایی برای اداره همان دستگاه اجرایی در شرایط بحران و تهدید مربوط می باشد.

وی افزود: مشاوره تخصصی با فعال سازی بخش های مغزافزای مانند بسیج متخصصین و اساتید در شناسایی تهدیدات در حوزه های مختلف و برگزاری رزمایش ها و ایجاد آمادگی در شرایط اضطراری دستگاه های اجرایی و شناسایی تهدیدات بصورت تخصصی در حوزه های ذی ربط از محورهای دیگر این تفاهم نامه است.