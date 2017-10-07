به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادها و سازمان‌های مختلف نیز علاوه بر کانون، در روزهای هفته ملی کودک نشست‌ها و کارگاه‌های متنوعی در موضوع‌های مختلف برگزار خواهند کرد.

این برنامه‌ها که از روز نخست هفته ملی کودک یعنی ۱۵ مهر آغاز می‌شود تا ۲۱ مهر ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، سالن کنفرانس شماره دو مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری، روز شنبه ۱۵ مهر پذیرای نشست «گزارش نمایشگاه تصویرگری براتیسلاوا» خواهد بود. سخنرانان این نشست که از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود، علی بوذری، هدا حدادی، سحر ترهنده، زهرا محمدنژاد و نرگس محمدی هستند.

شورای کتاب کودک روز یک‌شنبه ۱۶ مهر دو نشست را میزبانی خواهد کرد. در این روز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ لیلا کفاش‌زاده، پرور قویدل و عاطفه سلیمانی در باره «میراث فرهنگی و محیط زیست» سخن خواهند گفت.

همچنین نشست «خواندن برای کودکان با نیازهای ویژه» نیز در ساعت ۱۴ تا ۱۶ با سخنرانی مهشید دولت، سوده کریمی و سمانه نادی برگزار می‌شود.

دبیرخانه‌ هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در همین روز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ نشستی را با موضوع «داستان کودک و نوجوان و ادبیات پایداری» برگزار خواهد کرد. سخنرانان این برنامه مصطفی رحماندوست، شهرام اقبال‌زاده، طاهره ایبد و افسانه موسوی‌گرمارودی خواهند بود.

در روز ۱۷ مهر کارگاه «آموزش برای دوشنبه‌های کتاب‌خوانی در مهدهای کودک» از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار می‌شود. مریم محمدخانی و شکوه حاجی‌نصراله مربیان این کارگاه هستند.

این کارگاه در دو نوبت ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

شورای کتاب کودک برگزار کننده‌ کارگاه «انتخاب‌ کتاب‌های مناسب برای کودکان» با مدیریت الهام رحمانی و زهرا صیادی در روز سه‌شنبه ۱۸ مهر از ساعت ۹ تا ۱۲ خواهد بود.

موسسه‌ی مادران امروز و انجمن تصویرگران کتاب کودک، به ترتیب از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۸ برگزار کننده‌ی یک نشست و یک کارگاه در روز چهارشنبه ۱۹ مهر خواهند بود. مرضیه شاه‌کرمی درباره‌ی «نقش آگاهی و آموزش در تربیت» سخن خواهد گفت و پدرام کازرونی کارگاه تصویرگری «دوستی کودکان با حیات‌وحش» را هدایت می‌کند.

بر همین اساس، پنج‌شنبه ۲۰ مهر نشست «کودکان زیر چتر ایمان» با سخنرانی سیدعلی کاشفی خوانساری، قاسمعلی فراست و مجید راستی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ پذیرای علاقه‌مندان است. تا بدین‌ترتیب نشست‌های تخصصی هفته ملی کودک به کار خود پایان دهند.

این برنامه‌ها با مشارکت اداره کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.