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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

۷ میلیون تردد در جاده‌های اردبیل ثبت شد

۷ میلیون تردد در جاده‌های اردبیل ثبت شد

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از ثبت هفت میلیون تردد در جاده‌های استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل، علی رحمتی ظهر شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: این میزان تردد توسط ۶۰ سامانه ترددشمار که در ۳۰ نقطه استان نصب شده به ثبت رسیده است.

وی  افزود: در این مدت بیشترین آمار ورود و خروج در محور اردبیل- آستارا و بالعکس با سه میلیون تردد ثبت شده و این محور ارتباطی پر رفت و آمدترین جاده استان در نیمه نخست سال بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: بیشترین تردد وسایط نقلیه سنگین نیز در محور اردبیل-نمین با ۵۰۰ هزار تردد به ثبت رسیده است.

به گفته رحمتی محور اردبیل - مغان با ۲۵۰ هزار تردد بیشترین آمار تردد وسایط نقلیه باری را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین در خصوص میزان تردد خودرو در تعطیلات عاشورا و تاسوعای حسینی اضافه کرد: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ۱۱۹ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: در ایام سوگواری امام حسین(ع) بیشترین تردد به ترتیب در محورهای اردبیل - آستارا و اردبیل - سرچم ثبت شده است.

کد مطلب 4106716
محمد میرزایی ناطق

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