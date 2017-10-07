به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل، علی رحمتی ظهر شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: این میزان تردد توسط ۶۰ سامانه ترددشمار که در ۳۰ نقطه استان نصب شده به ثبت رسیده است.

وی افزود: در این مدت بیشترین آمار ورود و خروج در محور اردبیل- آستارا و بالعکس با سه میلیون تردد ثبت شده و این محور ارتباطی پر رفت و آمدترین جاده استان در نیمه نخست سال بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: بیشترین تردد وسایط نقلیه سنگین نیز در محور اردبیل-نمین با ۵۰۰ هزار تردد به ثبت رسیده است.

به گفته رحمتی محور اردبیل - مغان با ۲۵۰ هزار تردد بیشترین آمار تردد وسایط نقلیه باری را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین در خصوص میزان تردد خودرو در تعطیلات عاشورا و تاسوعای حسینی اضافه کرد: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ۱۱۹ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: در ایام سوگواری امام حسین(ع) بیشترین تردد به ترتیب در محورهای اردبیل - آستارا و اردبیل - سرچم ثبت شده است.