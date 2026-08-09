بیش از ۳۰ هزار زائر اربعین با ناوگان عمومی بوشهر جابه جا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی در ۲۵ تیرماه تا پایان روز ۱۵ مردادماه سالجاری، ۳۰ هزار و ۱۶۴ زائر اربعین با ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به اینکه شلمچه مرز اصلی برای زائران اربعین بوشهر است، اظهار کرد: در جریان جابجایی زائران اربعین، ۱۵ هزار و ۲۶۰ نفر از بوشهر به مرز اعزام شده و ۱۴ هزار ۹۰۴ نفر نیز با ناوگان به استان برگشتند.
رستمی یادآور شد: در این مدت ۴۰ شرکت مسافربری با هزارو ۲۹۸ دستگاه ناوگان شامل ۳۵۷ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینیبوس و ۲۰۲ دستگاه سواری در مسیرهای اعزام و بازگشت زائران فعالیت داشتهاند.
وی با اشاره به مشارکت هزار و ۷۰۰ راننده ناوگان مسافری استان در این طرح گفت: نیروهای اداره کل به صورت شبانهروزی در میز خدمت در پایانه بوشهر و پایانه شلمچه مستقر بودند تا ضمن پاسخگویی به زائران، رانندگان و شرکتهای حملونقل، به موضوعات و مشکلات آنان نیز رسیدگی شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر افزود: همچنین ماشینآلات سبک و نیمهسنگین به مرز مهران اعزام شد تا در بازگشت زائران به کشور پشتیبانی لازم را انجام دهند.
وی یادآور شد:گشتهای کنترلی و نظارتی نیز در محورها و مسیرهای تردد زائران انجام شد و راهدارخانهها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی نیز با آمادگی کامل برای اسکان و ارائه خدمات به زائران مهیا بودند.
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