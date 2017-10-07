شماره ۱۷۳ ماهنامه «فکه» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، یادداشت‌های این شماره «فکه» عبارتند از: این راه ناتمام به قلم علی حسین پور، راهکار اساسی برای استحکام؛ زیرساخت‌های جامعه اسلامی به قلم سیدعلی اکبر مصطفوی، دفاع مقدس در امتداد عاشورا به قلم فتح الله نادعلی و افسانه شُوآ در میانمار نوشته رسول طارانی.

بخش چشم انداز این نشریه هم شامل مطالب زیر است: رویش‌های جدید انقلابی و اسلامی به قلم زهره علی عسگری و دهه شصت نوشته فتح الله نادعلی.

موج بیداری هم عنوان پرونده‌ای است درباره کشتار مسلمانان در میانمار که شامل مطالب زیر است: کشتار پیاپی درمیانمار، بدون یک ثانیه سکوت از محمدجواد مهدی زاده و زبان گویای انقلاب اسلامی در شبه قاره هند نوشته مهدی طاهری.

بخش «گذر از تاریخ» این شماره «فکه» با مقاله پایان اعتصابات، آغاز اقدامات از محمد گرشاسبی، تهیه شده است.

«روایت راوی» هم شامل مطالب زیر است: هنگامه اذان نوشته آزاده باقرنژاد، روزی، روزگاری نوشته زینب سادات سیداحمدی، بی سروصدا از غلامرضا فروغی و لگدهای خودکار نوشته حسین علوی.

«یادمان» این شماره هم دربرگیرنده مقاله رهایی از کمین نوشته لیلا صادقی است.

این شماره از «فکه» پرونده‌ای هم با عنوان مدافعان حریم دارد که شامل مطالب زیر است: فرمانده حجت، این قربانی را از ما بپذیر نوشته زهرا عابدی، رضا ستون خانه بود از زینب سادات سیداحمدی، ماییم و نوای بی نوایی نوشته زینب خاوری، شعله‌های سرد نوشته زینب سادات سیداحمدی و شهادت، گذری به آسمان نوشته بنت الهدی عاملی.

«فکه +» هم دربردانده این مقالات است: به رنگ شهید نوشته حمیده بیک وردی و سید شهاب ابراهیمی، آقای دکتر...! از انوشه میرمرعشی و پیشخوان نوشته رقیه خدابنده.

شماره ۱۷۳ ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی «فکه» ویژه مهر ۱۳۹۶ با بهای ۴۰۰۰ تومان به تازگی منتشر شده و روی دکه رفته است.