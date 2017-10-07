جزئیات گرانی و ارزانی کالاها در هفته اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هفتم مهر ۹۶ منتشر شدکه طی آن قیمت ۵ گروه کاهش و ۴ گروه افزایش یافت، قیمت ۲ گروه نیز ثابت بود؛ همچنین قیمت خُردهفروشی گروههای تخم مرغ ۴.۲ درصد، حبوب ۳.۶ درصد، میوههای تازه ۴.۲، گوشت مرغ ۳.۳ درصد و قند و شکر ۰.۲ درصد در هفته منتهی به هفتم مهرماه نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت.
همچنین قیمت خردهفروشی گروههای لبنیات و برنج نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خردهفروشی سبزیهای تازه ۱.۳ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، چای ۰.۵ درصد و روغننباتی ۰.۲ درصد در مدت مشابه افزایش یافت.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل ۰.۷ درصد افزایش یافته اما قیمت دیگر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده است. بهای تخممرغ نیز در این هفته معادل ۴.۲ درصد کاهش را ثبت کرده و شانهای ۹۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش رسیده است.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقلام اعم از برنجهای وارداتی و داخلی، ثابت بوده اما در گروه حبوب قیمت همه اقلام بین یک تا ۶.۴ درصد کاهش یافته است.
میوهها و سبزیهای تازه
به گزارش بانک مرکزی، در هفته مورد بررسی، دو محصول نارنگی و لوبیا سبز در میادین زیر نظر شهرداری عرضه نشده و لیمو شیرین نیز عرضه کمی داشته است؛ اما عرضه سایر اقلام میوه و سبزیهای تازه به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار در جریان بوده است.
در هفته نخست مهرماه، سیب زرد معادل ۴.۴ درصد، لیموشیرین ۶.۶ درصد، خربزه ۸.۲ درصد، هندوانه ۵.۶ درصد و موز ۲.۶ درصد افزایش داشته اما بهای سایر اقلام گروه میوههای تازه بین یک تا ۲۳.۲ درصد کاهش یافته است.
در گروه سبزیهای تازه نیز قیمت خیار معادل ۹.۹ درصد، پیاز ۱.۷ درصد، لوبیا سبز ۱۵.۵ درصد و سبزیهای برگی ۰.۲ درصد افزایش بها را تجربه کردند اما سایر اقلام این گروه کاهش قیمت یک تا ۴ درصدی داشتند.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند بدون تغییر بود اما بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۴درصد افزایش قیمت داشت. گوشت مرغ نیر در این هفته کاهش ۳.۳ درصدی را تجربه کرد.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در هفته نخست مهرماه، بهای قند و شکر هر یک معادل ۰.۲ درصد افت کرد اما قیمت چای خارجی معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت. بهای روغن نباتی نیز ثابت بود.
تغییرات یکساله
براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به هفتم مهرماه نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت لبنیات ۸.۶ درصد، تخم مرغ ۱۶.۵ درصد، برنج ۱.۵ درصد، حبوب ۱۱.۷ درصد، میوههای تازه ۱۰.۴، سبزیهای تازه ۲۸.۷ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۴ درصد، گوشت مرغ ۴.۱ درصد، چای ۲۳.۲ درصد و روغن نباتی ۳.۷ درصد افزایش داشت. همچنین قیمت خردهفروشی قند و شکر ۱۳.۴ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.
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