فرمانده نیروی هوایی عمان با امیر شاه صفی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با سرلشکر خلبان مطر علی مطر العبیدانی فرمانده نیروی هوایی عمان با اشاره به حسن روابط نیروهای مسلح عمان و ایران، گفت: طی 9 سال گذشته این سومین ملاقات بین فرماندهان نیروی هوایی دو کشور بوده است.

سرلشکر خلبان مطر علی مطر العبیدانی هم در این دیدار ضمن ابلاغ احترامات وزیر دفاع عمان، گفت: روابط بین دو کشور عمان و ایران در حال گسترش است و ما به عنوان دو نهاد نظامی باید به نوبه خود تلاش داشته باشیم تا روابط دفاعی فی‌مابین را تعمیق ببخشیم.

در پایان این مراسم فرماندهان نیروی هوایی دو کشور ایران و عمان به تبادل «کرست» (نشان نظامی) پرداختند.

سرلشکر مطرعلی مطر العبیدانی در سفر چهار روزه خود از پایگاه شهید لشکری و دانشگاه شهید ستاری بازدید خواهد کرد.

