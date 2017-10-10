حمیدرضا عطارد تهیه کننده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سری جدید برنامه «سر سفره خدا» که در یک ویژه برنامه در ابتدای محرم پخش شد و از این به بعد هر جمعه روی آنتن شبکه نهال می رود، گفت: «سر سفره خدا» از ۲۱ مهر هر هفته تا پایان سال روی آنتن می رود و مخاطبان تغییراتی را در این سری از برنامه شاهد خواهند بود.

وی با اشاره به حضور شهرام شکیبا به عنوان مجری برنامه به جای حامد مدرس بیان کرد: در این سری، برنامه با شهرام شکیبا به تولید رسید و طبیعتا ابتدا سوال مخاطبان از ما درباره حضور مدرس بود و اینکه چرا او در سری جدید حضور ندارد اما به تدریج مخاطبان ارتباط سریعی با شکیبا گرفتند و اکنون در پیامک ها از حضور وی استقبال می کنند.

تهیه کننده برنامه «سر سفره خدا» ادامه داد: این اولین حضور شهرام شکیبا در برنامه کودک است با این حال وی قرار نیست مجری برنامه کودک باشد اما ما نیاز به مجری ای داشتیم که دایره واژگان وسیعی داشته و همچنین در حوزه کودک هم شناخت و مطالعه داشته باشد و شکیبا هم در این مدت به خوبی توانست موقعیتی را در برنامه شکل دهد که برای مخاطب کودک جالب بود.

وی با اشاره به جزییات سری جدید توضیح داد: هم اکنون لوکیشن برنامه در شهرک غزالی قرار دارد چون ما به دکوری نیاز داشتیم که جا به جا نشود و وسیع باشد. تغییراتی در این فصل از برنامه داریم از جمله اینکه شخصیت های زیادی به کار اضافه می شوند و قرار است بچه ها نیز در برنامه حضور داشته باشند.

برنامه قرار است به جُنگ تخصصی حوزه کودک تبدیل شود

عطارد با اشاره به رویکرد برنامه «سر سفره خدا» تصریح کرد: این برنامه قرار است به جُنگ تخصصی حوزه کودک تبدیل شود و ما تلاش داریم به تدریج قوام خود را پیدا کند. بر این اساس برنامه قرار است محتوا محور باشد و در ایامی مثل محرم و ماه رمضان محتوایی که ارایه می دهد، بیشتر خواهد بود اما کاری صرفا آموزشی نیست.

وی ادامه داد: محمدحسین بخشی زاده سردبیر برنامه اکنون در حال طراحی خط محتوایی آن است و در سیاستگذاری های ما هرآنچه که یک کودک ایرانی در سن ۸ تا ۱۲ سال لازم است بداند، مطرح می شود. این نیاز شامل محتوایی برای شناخت خود، جامعه، اعتقادات و بسیاری از موارد می شود و قرار است در حوزه های مختلف آموزشی، تربیتی، اجتماعی و اعتقادی برنامه داشته باشیم.

عطارد همچنین با اشاره به رویکرد برنامه در توجه به مطالعه و کتابخوانی توضیح داد: از این هفته قرار است شهرام شکیبا و احسان مهدی بازیگر برنامه بخشی هایی از کتاب «شازده کوچولو» را روایت و اجرا کنند. معتقدم این کار آنقدر جذاب خواهد بود که مخاطب کودک علاقه مند می شود، برود و باقی داستان را هم بخواند.

این تهیه کننده در پایان بیان کرد: ما علاوه بر کتابخوانی به مصرف انرژی، آشنایی با اقلیم های ایران و حوزه های مختلف دیگر هم می پردازیم اما طبیعتا همه این کارها به طور تدریجی رخ می دهد. همچنین قرار است با پایان ماه صفر شخصیت ها و تیپ های جدیدی به برنامه اضافه شوند که امیر سهیلی و حسین رفیعی از جمله آنها هستند.